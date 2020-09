Peche: "El argumento de Capitanich para no aumentar salarios es mentiroso"

El titular de la bancada radical, Carim Peche, sostiene que “el argumento de Capitanich para no aumentar salarios es mentiroso” y subraya que “golpea a jubilados y pensionados”.

El presidente del bloque de diputados del UCR, Carim Peche, expresa su rechazo y repudio a las declaraciones realizadas por el gobernador Jorge Capitanich en las que anuncia que no va a aumentar salarios “porque ese excedente se lo llevan los usureros”. El legislador dice que la usura es un delito grave “pero para eso está la Ley, no se puede usar como argumento para no aumentar salarios”.

Acta acuerdo de campaña

Peche recuerda que el 11 de septiembre de 2.019, el Día del Maestro, y en campaña electoral, Capitanich firma un acta compromiso con gremios docentes en la que se compromete a “la recuperación del poder adquisitivo del salario, un modelo de actualización que experimente la evolución de la tasa de inflación, cláusula gatillo en relación al incremento de la coparticipación para la recuperación de la pérdida del poder adquisitivo…. se plantea que en los últimos 4 años el sector docente pierde casi el 50 por ciento de su poder adquisitivo salarial y que alrededor del 70 por ciento saca adelantos de su salario, una Ley que permita la actualización y recomposición salarial al valor del punto, no en montos en negro.”

"Un golpe a jubilados y pensionados"

“Los dichos del gobernador son de una inmoralidad sin precedentes, si hay docentes, policías, trabajadores de salud pública o de la administración central que se ven obligados a solicitar dinero es precisamente porque el sueldo que Capitanich les paga no les alcanza, en estos 12 años que gobiernan el Chaco los salarios han perdido por goleada frente a la inflación, lo que constituye un golpe muy fuerte al salario de jubilados y pensionados”, remarca el presidente de la bancada radical.

"Hace 12 años que mienten"

“Hace 12 años que mienten, la usura es un delito grave y para eso está la Ley que es muy es clara, si es que se cometen excesos en los descuentos el único responsable es el gobierno provincial, por lo tanto es una falta de respeto que se utilicen argumentos falaces para no aumentar salarios”, afirma Peche.