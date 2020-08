Mujeres al Frente sobre el 17- A: "¿Cuándo será el momento en que se organizarán las organizaciones sociales?"

“Con respecto a la marcha de ayer queda más que claro quienes son ; quiénes convocan; qué objetivos tienen; lo detestable que son etc etc todos sabemos de ellos; se llenan las redes sociales hablando de ellos ; lo preocupante es que nadie habla de como sacar la Patria adelante; queda clarisimo que con ellos nada de nada; al menos para nosotros; que no solo es un expresión lo demostramos continuamente en la accion cotidiana construyendo algo diferente con la gente a lo que nos quieren imponer los capitalistas; pero no veo acciones diferentes en esencia que enfrente a la.mierda que se movilizó ayer; no veo unidad y mucho menos discusiones en torno a la misma, siempre se cae en los personalismos y no se logra unir al pueblo. Tampoco veo una organizacion nacional seria que nos convoque o identique a los que no somos macristas ya que la mayoria jugó con Macri en su gobierno hasta bajarse los pantalones y llamarlo: 'mi presidente'; lo cual es una demostracion que nada se puede hacer con esas personas ( dícese Raúl Castells)”, plantea Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del Movimiento Socialistas Emerenciano.

“Asimismo es preocupante la falta de lectura politica por falencia de formacion en ideas politicas de las organizaciones sociales, grandes o chicas; no se discute que Patria queremos; no se identifica al enemigo; no se ve más allá de lo cotidiano y eso es un gran problema que ni siquiera los que critican a los macristas por huecos ( que lo son) hacen nada para saldar”, considera la dirigente social.

“La.derecha se junta ; son babosos; asquerosos; nos dicen negros de mierda pero necesitan de los negros de mierda para vivir les guste o no somos mayoria como dice Emerenciano; ahora me pregunto: ¿ cuándo nos organizaremos mas de una o dos o mil organizaciones reales para enfrentar a esta derecha historica?¿ cuándo cuándo? Se lo debemos a las generaciones que vienen”, asevera Acuña.