Lanzan subsidio no reintegrable para pymes

En la Cámara de Comercio de Resistencia, el gobernador Jorge Capitanich anuncia un subsidio para comercios de rubros no exceptuados del área metropolitana. Es un esquema equivalente a 10 mil pesos por empleado registrado. En la mañana del martes 7 de julio, la Cámara de Comercio, Industria y Producción de Resistencia es la sede de un importante anuncio para comercios de rubros no exceptuados. E

Capitanich en el anuncio del subsidio no reintegrable

El presidente de la entidad, Martín Giménez, quien estuvo acompañado del vicepresidente 1º Iván Bonzi; junto al Gobernador Capitanich y el ministro Sebastián Lifton, anuncian el lanzamiento de un aporte no reintegrable para las Pymes del área metropolitana de Resistencia.

En primer lugar, el ministro de Producción, Industria y Empleo Lifton reconoce: “El sector Pyme no exceptuado requería una herramienta adicional y una mirada especial por parte del gobierno. La propuesta trabajada en conjunto con la Cámara de Comercio, quien nos acerca constantemente las necesidades de los comerciantes de la ciudad, consiste en un esquema de aportes no reintegrables para comercios de rubros comerciales no exceptuados, equivalentes al valor de 10 mil pesos por empleado registrado”. En ese sentido aclara que esta iniciativa viene a complementar el Programa de Asistencia al Trabajo y la Producción (ATP), que junto a estos incentivos que funcionan a modo de subsidio, acompañan al sostenimiento de puestos de trabajo en el difícil contexto que se atraviesa con motivo de la pandemia por COVID-19. En tanto, el funcionario explica que en un término de 48 horas estará disponible el registro de comercios a través de la plataforma de “Tu Gobierno Digital Chaco”.

También comenta que ya se han identificado los comercios para agilizar el proceso, y la ayuda alcanzaría a más de 900 Pymes. Esto significaría una inversión inicial de 43 millones de pesos exclusivamente para el sector comercial. Por su parte, el gobernador Capitanich valora la estrecha interacción que mantiene con la Cámara de Comercio y la Federación Económica del Chaco (FEChaco), y agradece de manera especial al representante, Martín Giménez por la gestión incansable en defender los intereses del sector sin descanso alguno. También declara: “Lo que pretendemos es, además de generar los mecanismos de aportes no reintegrables en calidad de estímulos para la reactivación de la actividad comercial, incentivar el consumo mediante campañas de descuentos y promoción de ventas en canales digitales”.

A su momento, el presidente de la Cámara toma la palabra para dirigirse a sus socios y el sector en general: “Este aporte no reintegrable está destinado en forma directa al comerciante que no pudo abrir sus puertas en este contexto, y se cuantifica en 10 mil pesos por empleado registrado, es de uso libre y alcanzará a más de 900 Pymes·. También aclara: “Ese mismo grupo que logramos identificar va a ser beneficiario de acciones y promociones futuras cuando se habilite Tienda Chaco, una plataforma de e-commerce que estamos desarrollando en conjunto con el gobierno provincial y la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), viene a dar impulso a las ventas de nuestras Pymes”.

Finalmente, Giménez asevera: “Estamos muy agradecidos con esta medida, ya que nuestra mayor preocupación son estos comercios que no han podido abrir, que si bien es paliativa servirá de mucho y es un paso más hacia la recomposición de nuestro sector. Nosotros queremos abrir nuestros comercios, somos gente de trabajo y por ello ya elevamos una propuesta de reapertura progresiva que pedimos se tenga en consideración, respetaremos todos los protocolos de bioseguridad. Nuestro mayor compromiso es el sostenimiento de nuestros negocios pero también el de miles de hogares de la ciudad”.