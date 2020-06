Valoran la educación que ofrece la EGPS Nº 2 Barrio Emerenciano

La señal de noticias del Grupo Clarín, TN, al pasar por el barrio Emerenciano de Resistencia, se interioriza acerca del proceso de educación.

Una madre de una alumna de la escuela Primaria exhibe orgullosa su doble función con la educaciòn que ofrece la Escuela de Gestión Social Nº 2 Barrio Emerenciano. Noelia decidió enviar su hija al establecimiento de la EGPS Nº2 y, asimismo comenta que allí terminó sus estudios secundarios. “Aquí va a funcionar tambièn un materno infantil, hay mucha contenciòn a las madres solteras como yo, acá hay contenciòn para los chicos, están en jornada completa desde las cuatro de la tarde”, expone la joven madre.

¿Lo de que lleven uniforme y la insignia del Che Guevara no te molesta?, pregunta el cronista. A lo que Noelia aclara: No, porque es algo que nos identiica puede ser azul; verde; amarillo; rojo; es algo lo que todos estamos de acuerdo. El Che Guevara fue una persona que creo hizo muchas cosas buenas; no quiero que mi hija lleve una imagen; me molestaría que tenga la cara de Macri. Estoy feliz porque va a primer grado y sabe. Creo que en escuelas privadas, chicos de primer grado no aprenden a leer y acá les dan alimentos, les enseñan; no es que les dan solo las materias bàsicas. Creo que es una de las mejores escuelas de Resistencia, Chaco.



Así es que Noelia recuerda sus pasos por el secundario de la EGPS Nº2.: - Estudié acá, terminé el secundario y estoy haciendo el Terciario; me estoy preparando para el profesorado de Matemáticas del Nivel Secundario. Recibo mejor aprendizaje; creo que la Argentina tiene que dar más.



Luego insiste: - Hay más posibilidades a niveles sociales, así como las Escuela de Gestiòn Social Nº 2 para sacar adelante el paìs;