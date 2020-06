Mujeres al Frente recrimina a Aradas de ser "difamador serial" y de "falta de capacidad"

“No me gusta dar identidad a los elementos macristas, no suma a nadie y menos al pueblo, pero considerando que el señor Alejandro Aradas se metió en la página de nuestra organización de manera directa,( siempre lo hace por medio de su red punteril cibernética, ) creo necesario contestar las continuas agresiones y violencias verbales que realiza contra mi compañero , marido, y conductor político Emerenciano Sena”, expresa Marcela Acuña, dirigente de Socialistas Unidos Emerenciano. Luego expone: “Bajo estas características compañera, mujer y militante socialista expresaré públicamente tres cuestiones:

1. La preparación académica y política te permite entender que para ser director de Escuelas de Oficios, como profesor, no necesitás un título universitario, sino terminación de 5 años y capacitaciones en oficios que permitan la enseñanza de los mismos, está en la reglamentación de escuelas técnicas que yo denomino oficio para poder dar mayor entendimiento a aquellos que no conocen esta cuestión”, dice la dirigente de Socialistas Unidos Emerenciano” . Luego, continúa: “La preparación académica no es necesaria para enseñar por ejemplo electricidad, albañilería, plomeria, herreria, carpintería, etc etc , son aprendizajes de oficios que en 1 año o 2 se puede dar un certificado para que esa persona pueda tener una salida laboral. Hoy nuestra escuela ha dado en estos años 500 certificados de aprendizaje de oficios varios muchos de esos alumnos/as, hoy trabajadores calificados trabajan en empresas, de manera autónoma o colaborando con cooperativas , fundaciones , asociaciones, etc., etc., una muestra es el mismo barrio que ya cuenta con más de 300 casas donde la parte eléctrica, plomería, aberturas, lo hicieron muchos de esos trabajadores, trabajo de cálida , excelente, estético digno de nosotros. Emerenciano es parte de este colectivo de enseñanza; lo fundò y dirige. Allí se hallan muchos trabajadores/as enseñando sus oficios, es una cadena de conocimiento y solidaridad”. Además, lo califica de “mala.leche a este personaje al estilo del Hitler que le decia a su prensa:’ miente , miente que algo quedará’. También lo acusa: “ … vive publicando la firma de Emerenciano al estilo burlón, como si el ser director sea un delito o un favoritismo de algún gobierno. He leído reiterada veces en su misma página esta publicación , fantasmagórica, salida de una persona sin escrúpulos que muestra su poca capacidad intelectual , con estos actos, pero sobre todo su necesidad de estar arriba de todo estigmatizando al sector pobre, que se organiza con ideas, Aradas criminaliza cada logro de la clase trabajadora. Le molesta el avance de la clase pobre. Quizás también le fastidió la bandera que extendimos todos estos años: Fuera Macri ; su patrón y mentor que tuvo que irse como rata cuando ya era insostenible la mentira mediática de ‘se robaron todo los kircheristas’. El pueblo comprendió y con el voto popular lo corrió. Quizás le moleste que Emerenciano se haya formado políticamente y no pertenezca a sus filas punteriles para servirle a ellos o ser obsecuente de las políticas de exclusión que su partido y el avalan. Lo que es seguro que sabiendo cómo se reglamenta las escuelas técnicas sigue difamando desde su computadora engañando a gente sin conocimiento en el tema que cae en la trampa . Muy sádico pero real y peligroso para una persona que ocupa una banca en la provincia del Chaco”, remarca .

2.”La otra cuestión es el tema salud, sigue la escala de difamaciones culpando al gobierno provincial actual y a Emerenciano de la situación edilicia y de falta de medicamentos entre otras cosas de los centros de salud de la provincia. Este señor Aradas se olvida que perteneció a un gobierno nacional que vació la salud pública, cerró hospitales, y hasta querían cerrar el Ministerio de Salud, tiene amnesia, o es maldad pura, ya que habla de que a nosotros nos dan todo como si viniera el gobierno y en una bolsa le da todo a Emerenciano y a nadie más. Planteo infantil, fuera de lugar en una situación donde la gente está asustada y lucha por sobrevivir a raíz del COVID- 19” .

En esa misma línea, acusa; “Falta de capacidad de no saber las ideas del doctor Ramón Carrillo en materia de salud preventiva y gestión social, ignorar, que hace 8 años existe el centro de salud de gestión social nº 1 Barrio Emerenciano, que comenzó como una sala de primeros auxilios, después siendo anexo del centro de salud de Villa Don Andrés para lograr hace 6 años ser centro de salud de gestión social nº 1, inaugurado con el obispo de entonces Fabriciano Sigampa. Muestra a las claras la malicia de Aradas o su falta de preparación política. Disentir, pero mentir para disentir es para pensar de qué tipo de personas hoy están ocupando bancas discutiendo leyes con total desconocimiento de la realidad o peor negándola. Las ironías de la vida, tener que explicar lo obvio , evidenciar lo evidente”.

Así también, Acuña fustiga: “El no hacerse cargo del desgobierno macrista que nos dejaron prácticamente con las defensas bajas, es una bajeza política”.

Apunta luego: “Instalar la desestabilización pidiendo que la gente se movilice, o pida por diferentes medios que se vaya el gobierno provincial que renuncie, difamar, sabiendo que lo que están diciendo. Decir que tenemos un barrio privado cuando lo que menos es privado sino inmensamente público, no valorar el trabajo de 11 años donde mujeres y hombres en diferentes etapas pusieron su capacidad, y fuerza del trabajo es de mala persona, el odio los ciega”.

Además la referente de la agrupación Mujeres al Frente reprocha “el ninguneo permanente de esta persona hacia nosotros porque Emerenciano es un nosotros, genera situaciones tragicómicas en momentos donde la vida es lo más importante. De allí que todos saben que los test COVID19 se entregan a todos los centros de salud; no solo al nuestro y como legislador Aradas debe saberlo, como debe saber el porcentaje de desnutridos de por vida que dejó su gobierno macrista, niños hoy de 4 años de edad que salieron hasta con problemas de discapacidad, que no crecieron por falta de alimentos , alimentos básicos que su gobierno macrista no entregó porque jamás le interesó el futuro de los pobres. Ni que hablar de los ancianos y de las mamas embarazadas que gestaron hijos desnutridos o perdieron su embarazo por debilidad. ¿Sabrá Aradas de los niños/as que en estos años macristas en las escuelas de gestión social que el cuestionaba se dormían de hambre y venían descalzos?”, deja el interrogante la dirigente social.

En ese mismo sentido, Acuña le pide que “Sea coherente, sensato, y deje de instalar la mentira señor Aradas. Háganse alguna vez cargo del desastre que hicieron en los sucesivos gobiernos que estuvieron donde fueron partícipes necesarios Infórmese bien antes de calificar, no digo que no estigmatice porque sería pedirle lo imposible, es su naturaleza, sino no diría, ni haria la cataratas de calumnias que hace contra el campo popular. Sus aliados macristas dijeron que el doctor Ramón Carrillo era nazi, su posición hacia nuestro sector es la misma. Sugiero a usted y sus correligionarios que se saquen el tapacara que no le permite ver ni pensar que otra sociedad es posible y que hay nuevas generaciones que comenzaron a pensar diferente y están trabajando en territorio”.

A la par que le recrimina al diputado radical: “No le pido respeto, porque no lo tiene, jamás le pediría nada a un macrista, si le exigiría , hay diferencia, a eso ustedes llaman coacción ( a exigir nuestros derechos) yo lo llamo justicia”.

3 . “Solo hago este descargo público a los efectos de mostrar lo que todos saben, si bien no servirá para mucho, ya que los genocidas de los 70 hasta ahora jamás se arrepintieron ni dijeron a quienes entregaron los bebes robados a sus madres, el arrepentimiento y reconocimiento de errores o disculpas no está en su catálago de vida. Y Aradas es un personaje bastante parecido en ese sentido”, expresa la dirigente social.

“Pero si dejo este mensaje que me enseñaron las Madres de Plaza de Mayo ratificado con la acción y el ejemplo de vida de mi padre el doctor Saúl Andrés Acuña, cuando una vez le preguntaron porque no le metían un tiro a los asesinos de sus hijos/as, y ellas contestaron :’ jamás queremos identificarnos con ellos, jamás seremos como ellos, asesinos, seguiremos exigiendo justicia hasta el último día de nuestras vidas" .