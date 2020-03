Coronavirus: Mujeres al Frente pide medidas sanitarias, socioeconómicas y atención alimentaria

Los que trajeron la peste del coronavirochas de las villas y barrios de la zona Sur. Pero al parecer la policía tienen entreverada la información fueron los pudientes, las personas que viven en el centro de las ciudades principales. No la trajeron los morochos y morochas ya que está deteniendo a personas pobres que salen a hacer changas para dar de comer a sus familias o que trabajan de serenos en algún espacio público”, plantea en un documento, Marcela Acuña, referente de la agrupación Mujeres al Frente del movimiento Socialistas Únidos Emerenciano.

“Las comisarías colmadas de personas pobres; trabajadores la mayoria desocupados; muchos jóvenes, todos de condición humildes, basta mirarlos”, indica la dirigente social. Poco después, Acuña expresa:

“Otra vez la desigualdad; la peste la trajeron los pudientes y los pobres ligan la persecucion, el maltrato verbal clásico de las fuerzas policiales y lo peor el no poder llevar el pan a su familia. Los platos rotos siempre ligamos los negros, mientras los verdaderos responsables cómodamente tienen no sólo impunidad sino la posibilidad de tener todo resuelto en la 'cuarentena' impuesta al pueblo por decreto. Mientras, las familias de los pobres sufren hambre”, afirma.



“¿ Hasta cuándo tanta desigualdad?”

“El gobierno sigue creyendo que con medidas represivas logrará aislar a todos pero en esos todos, no están los responsables y si están, los ponen en un pie de igualdad con los sectores pobres que no pueden por razones obvias quedar en sus casas”, plantea la dirigente de la agrupación Mujeres al Frente. Luego, con tono de cuestionamiento, expresa: ”Que fácil es decir 'Quedate en tu casa' como eslogan sin pensar que estamos en un país donde la gente se muere mayormente de hambre, no de coronavirus. Pero al parecer, siguen siendo invisibles para los gobiernos que sólo miran a los pudientes, a quienes protege. No solamente se deben asumir medidas sanitarias sino también programas socioeconómicos y de atención alimentaria ante la emergencia del coronavirus. El Estado no puede dejar en la indefensión a miles de familias que viven al día”.

“Como mujer ; madre y militante de un espacio social y político no puedo callar está realidad. Entiendo el pánico y su lógica en las masas”, afirma la referente de la agrupación femenina del movimiento Socialistas Unidos Emerenciano. A lo que finalmente dice: “Lo que no entiendo porque siempre los más débiles, los pobres, los nadies como los llama Eduardo Galeano, siempre son los que quedan sin derechos ante cualquier hecho y por sobre todo, son los más incomprendidos”.