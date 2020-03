APTASCh pide asegurar condiciones de trabajadores de Salud Pública ante el coronavirus

Desde APTASCh exigen la “inmediata adopción de medidas con el fin de asegurar las condiciones de trabajo de los trabajadores de Salud Pública, que son los que están en la primera línea en la lucha ante la epidemia de COVID-19, que ya entró en una nueva fase como lo declarara públicamente la ministra de Salud en el día de la fecha”.

Desde la asociación sindical indicaron que “en la mayoría de los servicios no se cuenta con barbijos y otros elementos de protección. Los trabajadores no pueden realizar la atención que determinan las directivas del ministerio si no cuentan con los elementos de protección correspondientes para cada nivel de atención”.

“También faltan recursos humanos en las guardias de los principales hospitales, faltan profesionales médicos en la guardia del hospital Perrando que se ve saturada por el cierre de los consultorios externos, empeorando la situación de exposición de los trabajadores por la sobrecarga”, detallaron.

Indicaron además que “la dirección y el Ministerio deben actuar de forma urgente para dar soluciones. Instamos a las autoridades a establecer con urgencia protocolos claros para los distintos niveles de atención, y a todos los trabajadores de hospitales y centros asistenciales a no realizar atención de pacientes cuando no se cuenten con los elementos de protección indicados para cada caso”.

En esa misma línea, APTASCh reclama también al gobierno que “atienda la situación de los trabajadores precarizados de Salud, que suman más de un cuarto de todo el plantel, el pago en tiempo de sus haberes y un aumento de emergencia para los contratos y planes que fueron renovados a valores del año pasado”.

Reitera el reclamo al Ejecutivo “a convocar a los representantes de los trabajadores de la Salud para una mejor gestión del funcionamiento del sistema sanitario en la emergencia y la protección de la salud y los derechos de los trabajadores de la Salud”, finalizaron.