Con fútbol femenino, inician las actividades por la Semana de la Mujer

Un partido de fútbol femenino entre Chaco For Ever y UPCP marca el inicio de las actividades por la Semana de la Mujer. Organizadoras y jugadoras destacan la concientización sobre la igualdad y propician espacios de encuentro.

Un partido de fútbol femenino amistoso entre los clubes Chaco For Ever y UPCP fue el inicio de las actividades por la Semana de la Mujer. Acompañaron la actividad la secretaria de Desarrollo Humano e Identidad, Laura Balbis y su par de Planificación, Infraestructura y Ambiente, Guillermo Monzón; y las/os subsecretarias/os de Inclusión Social, Mujer y Familia, Mónica Bordón; de Deporte y Actividad Física Urbana, Federico Maza; de Desarrollo Local y Economía Social, Diego Ríos; y el asistente ejecutivo en Deporte Social, Rodolfo Yedro, entre otros colaboradores.

Balbis celebró poder inaugurar esta Semana de la Mujer con este amistoso entre los clubes Chaco For Ever y UPCP; y recordó que es la primera de múltiples actividades que se desarrollarán durante todos los días hasta el domingo 8 de marzo. “La idea desde la Ciudad de Resistencia es agasajar a las mujeres y propiciar espacios donde encontrarnos y visibilizar las acciones, derechos que tenemos”. Convocó a todos los vecinos a ser parte de estos encuentros.

Crear espacios, visibilizar y trabajar entre todos para concientizar





Silvia Almirón, del equipo de fútbol femenino de For Ever celebró el encuentro y remarcó “la importancia de crear estos espacios donde se puede mostrar lo que hacemos. Estamos muy felices porque no solo el hombre juega al fútbol y a pesar de que sabemos que hay muchas chicas practicando este deporte, necesitamos que se visibilice lo más posible para desmitificar algunos tabúes culturales”.

Coincidió Dalex Galloso, también parte del equipo: “Es muy importante que se ocupen en visibilizar el fútbol femenino y sobre todo en esta fecha tan importante como lo es el Día Internacional de la Mujer. Para nosotras, sobre todo para las personas trans y travestis, es fundamental que nos acompañe en esta concientización sobre la igualdad, porque todos podemos hacer deportes y necesitamos seguir aportando en ese trabajo que venimos haciendo hace tiempo”.

Por su parte, Romina Sosa, jugadora de UPCP, aportó: “Es muy bueno esto, me parece perfecto que se muestre que el fútbol no lo practican sólo los hombres y además que sea abierto para que las familias vengan y vean que somos mujeres las que jugamos y lo bien que lo hacemos”. La deportista invitó a “todas que se animen si les gusta el fútbol y que jueguen porque es un deporte para todos”.