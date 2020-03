Vecinos Autoconvocados van por la derogación del aumento de impuestos

Un grupo numeroso de Vecinos Autoconvocados manifestaron frente al edificio en el que sesionó el Concejo Municipal de Resistencia. Mientras el intendente Gustavo Martínez dio su mensaje de inauguración de la sesiones del deliberante comunal, los vecinos hicieron sentir su descontento con el aumento de los tributos municipales.

Entre medio de pancartas y el sonido de voces, cornetas y percusión, Cecilia Rivero, vocera de Vecinos Autoconvocados, indicó en declaraciones a Chaco On Line, que estuvieron en el frente de Brown 520, donde se reunieron con la intención de elaborar un petitorio. Dijo que tenían la intención de participar de la primera sesión del deliberante comunal. “Estamos interesados de participar de la sesión que trate la ordenanza que ordenó el impuestazo”, apuntó.

Según comentó, no les permitieron ingresar a ninguno de los vecinos. “Fuimos la doctora Wanneson y yo, a preguntarles a algunos de los que estaban, nos dijo una persona que estaba a cargo de la seguridad que no es posible porque la sala estaba llena y ya no entraba nadie más", dijo indignada mostrando el descontento que les produjo no poder acceder al recinto.

“Los policías estuvieron en la valla, cuidando no sé de qué porque somos personas pacíficas.”, planteó la vocera de los Vecinos Autoconvocados.

De todos modos, el grupo de Vecinos Autoconvocados alcanzó a presentar sus propuestas ante el legislativo de la capital chaqueña. “Presentamos el petitorio en Mesa de Entradas del Municipio de Resistencia Nº 19.557 V solicitamos una vez más la derogación de la ordenanza por aumentos excesivos de los impuestos y que los mismos se refacturen al nivel de la inflación del 2.019 y al pie firmamos todos los vecinos, más allá de esto presentamos un amparo en lo Contencioso Administrativa y para esta semana esperamos novedades de la misma”, indicó Rivero.