El Frente Gremial Docente advierte con no iniciar las clases

El Frente Gremial Docente ratifica la advertencia del no inicio de actividades, ante la postergación de la reunión de la Comisión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo. Remarca que esperan la aplicación de la cláusula gatillo así como la cancelación de deudas.

Ante la postergación que reciente y públicamente diera a conocer el Ministerio de Educación de la Provincia, de la reunión de Política Salarial y Condiciones de Trabajo que debía realizarse este miércoles 12 de febrero, para concretarse el lunes 17, las entidades sindicales que conforman el Frente Gremial Docente ratifican la advertencia realizada al Gobierno semanas anteriores.

“Sin el cumplimiento fehaciente de la cláusula gatillo correspondiente a la corrección del desfasaje sufrido en los salarios docentes por la inflación en el último trimestre del año anterior, que debió cancelarse con los percibidos sueldos del mes de enero, como el pago de los cien puntos correspondientes al estado docente que aún restan cancelarse,” el Frente Gremial Docente ratifica que “directamente no se dará inicio a las actividades que deberían comenzar el 26 del corriente con la presentación de los docentes a sus lugares de trabajo”.

Del mismo modo, los sindicatos del Frente subrayan que “además de aguardar la cancelación de las citadas deudas del Gobierno en lo inmediato, aguarda que en la reunión próxima de Política Salarial y Condiciones de Trabajo se pueda avanzar con la determinación de la pauta salarial para el presente año, con la fijación de un piso para la misma que cubra la inflación que se perfila para este año 2.020, con la incorporación definitiva de la cláusula gatillo en la política salarial para el sector, más la fijación de una política además de recuperación de poder adquisitivo perdido en los años 2.017-2.018”. Reivindica los reclamos subrayando que “son compromisos asumidos ante el mismo por el propio Gobernador”.

Por último, el Frente advierte que “si la presente postergación de la reunión de Política Salarial Docente que debía realizarse este miércoles 12 para realizarse el lunes 17 representa una dilación lisa y llana de los tiempos, y no la búsqueda de respuestas concretas con las que acuda el Gobierno a la reunión del lunes, estaremos frente a la consolidación del conflicto educativo en la Provincia nuevamente, que se iniciará con la no presentación de los docentes el 26 y continuará con el repetido no inicio de clases de todos los años en el Chaco.