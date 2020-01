Residentes de Salud Pública reclaman por retrasos en el pago de las becas

Un grupo de residentes de Salud Pública salió a las calles a reclamar por el atraso en el pago de la beca provincial. La marcha de los trabajadores inició el recorrido en el hospital Pediátrico y se dirigió a la Casa de Gobierno a llevar sus planteos.

Esta protesta por los atrasos en la beca se suma al reclamo por los insumos. “Decidimos dividir porque hay otro reclamo que es el tema de insumos, que no hay en el hospital, y que no hay plata para comprar en el hospital. Así que estamos un grupo, a parte de los médicos más viejos, movilizándonos para este reclamo”, explicó en precisiones a Chaco On Line, la doctora Shirley Pelizzari, una de las manifestantes que realiza sus tareas en el área de Anestesiología.

“En todo Salud Pública estamos tomando la medida de fuerza mayor, siempre teniendo en cuenta las medidas preventivas de las guardias”, aclaró la residente de Salud Pública. Y luego, apuntó: “Ante cualquier emergencia que haya hay médicos que están habilitados para hacer eso”.



Manifestación de trabajadores de Salud Pública



“El resto estamos haciendo el reclamo”, indicó la trabajadora becada en Salud Pública. Detalló que en Resistencia el grupo que hace el reclamo está compuesto por 204 residentes, médicos, enfermeros, Salud Mental, técnicos, psicólogos y asistentes. “Pedimos el pago en tiempo y forma ya que como es una beca de formación de tiempo full time no tenemos otro ingreso. Incluye el pedido por pago de aguinaldo, obras social, ART, y aportes jubilatorios ya que la beca no incluye estos aportes”. Ante esta situación, dijo que cuentan con el respaldo de familiares que "nos asisten económicamente".

Aclaró que esta protesta está pasando en toda la provincia. La marcha de los residentes fue desde el hospital Pediátrico hacia la Casa de Gobierno.