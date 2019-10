Organización social reclama pago para el inicio de pequeñas construcciones

Entre varias organizaciones sociales que manifestaron alrededor de la plaza central de la capital provincial, integrantes del MTE La Roca Sólida levantaron su voz para reclamar por la falta de pago para el inicio de varias construcciones.

Con pancartas y redoblantes, los manifestantes llevaron su reclamo hacia la esquina de la Casa de Gobierno. Luego de hacer oficial el planteo, Juan Carlos Rolón, referente del MTE La Roca Sólida, en declaraciones a Chaco On Line, explicó los motivos de la manifestación. “Venimos desde hace cuatro meses dialogando con el gobierno por 6 mejoramientos, que es un programa que había firmado la ex ministra de Gobierno Jessica Ayala. Nosotros habíamos presentado hace cuatro meses toda la documentación y todavía no sale el inicio de nuestra obra siendo que ya comenzamos dos mejoramientos”, expuso.

Señaló que esta organización tiene aprobado 6 mejoramientos en distintos puntos del Gran Resistencia y están destinados integrantes de ella. “Estos mejoramientos son en Vilelas, en Villa Forestación, en Fontana, en el barrio Zampa, en el Golf Club, en el Gran Resistencia”, precisó el dirigente social.

Según indicó Rolón, las construcciones aprobadas consisten en una pieza y un baño.

“Pedimos que se nos habilite el pago del inicio de nuestra obra para poder seguir construyendo”, insistió el dirigente del MTE La Roca Sólida.

Dice el dirigente social que pese a que cuentan con toda la documentación, no reciben respuestas para la habilitación del pago del inicio de la obra. “Hace dos meses que no nos atiende ningún funcionario, nadie baja para respondernos, yo tengo el contrato firmado pero nadie se hace cargo de lo que está firmado, nosotros queremos que hay algún responsable para que podamos seguir trabajando”, remarcó.