Escándalo por la médica trucha: Piden la interpelación de Rodríguez

La oposición formaliza el pedido de interpelación al titular de la cartera sanitaria, Sergio Rodríguez, para que explique cómo Lidia Mabel Ojeda pudo burlar los protocolos de seguridad y distintos controles sin que nadie lo notara; si ya existían denuncias y qué medidas se adoptaron para proteger a los pacientes.

“Una persona se infiltró en el sistema público de salud usando una matrícula ajena, operó durante meses en las guardias de los hospitales de Quitilipi y Presidencia de la Plaza, firmó diez certificados de defunción, atendió a personas que luego fallecieron”, detalla el diputado provincial Sebastián Benítez Molas, uno de los firmantes del pedido de interpelación: “No estamos hablando de simples irregularidades administrativas”.

En ese sentido, afirma que “el ministro tiene mucho que explicar”, porque el funcionario que ventiló el escándalo, el director de la Región Sanitaria 2, doctor Orlando Di Núbila, “dijo ayer en la prensa que ‘la doctora tiene un cementerio privado’” -en alusión a las personas fallecidas durante sus guardias- “y que esto es ‘mucho más grave’ que el caso Cecilia”.

“Escándalo político”

“Estas declaraciones nos producen enorme preocupación”, considera Benítez Molas, “sobre todo porque después de dar a conocer lo que había pasado, este profesional fue despedido del Ministerio. Es es un escándalo político que llega hasta el gobernador Zdero”.

El legislador recuerda que Di Núbila fue concejal de Machagai y candidato a intendente por el actual partido de gobierno: “Se había ganado el cargo de director de la Región 2 por tener una trayectoria intachable en la salud pública, pero también era un dirigente del espacio político de Zdero, y ayer en una entrevista reveló que cuando se notificó de su despido, a pie de página escribió: ‘Leandro, me traicionaste’”.

“No sabemos si su despido fue un ajuste de cuentas entre ellos, pero sí que hay enorme responsabilidad política en todo lo que pasó, porque mientras la sociedad se enfrenta a un caso penal de consecuencias todavía insospechadas, el gobierno está queriendo barrer la basura abajo de la alfombra. Por eso es imperativo que el ministro se presente en esta Legislatura”, concluye.