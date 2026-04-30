Interinatos y suplencias: Inicia el Período de Tachas para el nivel Primario

El Ministerio de Educación, a través de las Juntas de Clasificación de nivel Primario con sedes en Resistencia y Presidencia Roque Sáenz Peña, correspondientes a las Regiones Educativas 1 a 10, anuncia que desde este miércoles 29 de abril y por el término de 10 días hábiles se lleva adelante el período de tachas para los docentes inscriptos en el período extraordinario de interinatos y suplencias 2026.

Durante este plazo, los aspirantes podrán verificar y, en caso de ser necesario, solicitar correcciones en las listas provisorias correspondientes a maestros de grado y de materias especiales.

Las listas se encuentran disponibles en la plataforma Tu Gobierno Digital, a través de la aplicación SIE, ingresando al menú: Juntas -Listados vigentes.

Para mayor información o consultas, los interesados pueden dirigirse a:

-Sede Resistencia: Gobernador Bosch N° 99, Nave 1, de 7:30 a 13:00.

-Correo electrónico: [email protected]

-Teléfono: 3624 453015

-Sede Sáenz Peña: Chacabuco N° 310 (planta baja, calle 5 esquina 8), de 7:00 a 15:00.

-Correo electrónico: [email protected]

-Teléfono: 3644 549053

El Ministerio recuerda la importancia de este período, ya que permite garantizar la correcta conformación de los listados definitivos para la cobertura de cargos docentes en toda la provincia.