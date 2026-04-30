Para García, el sistema sanitario es "un descontrol total"

El intendente de Machagai cuestiona a la actual gestión, remarcando el caso de la médica trucha, al que califica de ser “solo una muestra del desmanejo del gobierno de Zdero”. “Hace falta una política inteligente para salir de este engendro burocrático en el que pierde la gente y pierden los profesionales”, enfatiza.

En medio del escándalo por la médica trucha que atendió sin título y está investigada por presuntamente estar vinculada a al menos diez muertes, el intendente de Machagai, Juan Manuel García, sale al cruce del gobierno de Leandro Zdero y le endilga la responsabilidad por el “descontrol total” del sistema sanitario provincial.

Frente a este panorama, García propone una alternativa: propender a un sistema descentralizado y que digitalmente integre al sistema público y al privado. “Proponemos un sistema como existe en otras provincias y funciona, en el que los hospitales de pueblo sean gerenciados por los municipios, con toma de decisión directa, recupero de fondos, provisión de insumos y cobertura médica garantizada”, expresa.

“El sistema actual es un monumento a la burocracia. Por eso no da soluciones: pierde la gente y pierden los médicos”, dispara García, quien advierte que “los profesionales quedan atrapados en un tramiterío engorroso que termina ahuyentándolos”.

“A directores regionales y de hospitales les faltan médicos y especialistas. Y hay un problema serio con el gerenciamiento en los hospitales y centros de atención primaria, problemas para garantizar las horas-guardia, falta de recursos e insumos que son clave para seducir profesionales para que trabajen en el interior”, apunta.

Para el jefe comunal, el error de fondo es estructural. “La realidad es que quienes controlan y toman decisiones están en Resistencia, muy lejos de los que están en el territorio y tienen que resolver el día a día”, sostiene. “Existe una superestructura burocrática que no funciona y que no da respuestas”.

El intendente justicialista detalla que los hospitales centrales y de ciudades cabecera seguirían bajo la órbita del Ministerio de Salud, pero los de localidades más chicas pasarían a ser gerenciados por los municipios garantizando la atención primaria de la salud.

“Este cambio que propongo rompe las cadenas burocráticas, agiliza la atención y posibilita mayor cobertura. La salud de los chaqueños es un tema sensible; los intendentes lo sabemos y en muchas situaciones atendemos con recursos municipales las carencias del sistema público actual. Y también sabemos que el descontrol actual es responsabilidad directa del gobierno de Zdero”, sentencia García.