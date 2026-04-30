Propician ponerle un techo a las reelecciones legislativas

En el marco de un planteo más amplio de cambios en el sistema electoral, la diputada provincial del Frente Renovador, Katia Blanc, presenta un proyecto de reforma constitucional que propone limitar la reelección consecutiva de legisladores y concejales en el Chaco.

La iniciativa modifica los artículos 97 y 189 de la Constitución Provincial para establecer que tanto diputados como concejales podrán ser reelegidos por un solo período consecutivo, debiendo esperar al menos un mandato para volver a competir por el mismo cargo. También regula los casos de reemplazos y dispone la renovación parcial de la Cámara cada dos años.

En los fundamentos, el proyecto sostiene que la propuesta busca “fortalecer la calidad democrática” y evitar la permanencia indefinida en los cargos, promoviendo mayor participación ciudadana.

Blanc subraya que la discusión debe darse en un marco más amplio. “Hay mucho también que hablar de una reforma electoral, pero una reforma electoral seria”, afirma. En esa línea, cuestiona que los debates se centren en cuestiones coyunturales, como la vigencia o no de las PASO, y pide evitar decisiones ligadas a “la conveniencia del funcionario de turno”.

“La gente necesita renovación y que los cargos no sean ocupados siempre por los mismos. Hubo diputados que estuvieron veinte, veinticuatro, treinta años en una banca”, señala. A todo esto, acota: “Tenemos que dejar de ser los mismos de siempre, sin importar el partido político”.

El proyecto incorpora una cláusula transitoria que ordena la aplicación del nuevo régimen: los mandatos en curso no serán considerados como primer período y quienes actualmente transitan un segundo mandato consecutivo podrán computarlo como el primero, habilitando una nueva reelección. Según se argumenta, esto busca garantizar una implementación gradual y evitar conflictos jurídicos en la transición hacia el nuevo esquema de alternancia.