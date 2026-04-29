Faltazo de Meneses a la interpelación: "Se burlan del drama de los afiliados", dice Benítez Molas

Este miércoles estaba prevista la interpelación del presidente del Insssep en la Legislatura provincial, pero los diputados del oficialismo la bloquean abandonando el recinto. De todos modos, Rafael Meneses no se presentó.

“Vimos movimientos extraños durante toda la mañana, y cuando llegó el momento de citar al funcionario, los legisladores radicales se levantaron de sus bancas y dejaron la sesión sin quórum”, relata el diputado peronista.

“Para ellos es un chiste, pero el Insssep ya lleva más de dos años en caída libre. No hay medicamentos ni cobertura, y los afiliados tienen que recurrir a la Justicia para que les cubran los tratamientos; muchas veces son cuestiones de vida o muerte”, acota.

El pedido de interpelación buscaba echar luz sobre el sistema de prestaciones, tanto básicas como de alta complejidad. La falta de medicamentos y coberturas, que produjo una inédita judicialización del organismo, está en el centro del debate. De allí el reclamo de la oposición por la decisión del bloque oficialista de dejar la sesión sin quórum, y por la ausencia del funcionario.

“La provincia hace rato tocó fondo; el gobierno de Zdero tiene uno o dos escándalos por semana, uno más grave que el otro, y cuando tienen que darle explicaciones a la sociedad a través de un mecanismo constitucional, se esconden. A este paso, el día que se vayan no van a quedar ni los cimientos”, evalúa Benítez Molas.