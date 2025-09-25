La caída en el empleo formal registrado es consecuencia del modelo económico de Milei y Zdero, afirma Luciano Moser

El diputado provincial electo por el peronismo Luciano Moser sostiene que la caída en el empleo formal registrado es el resultado del modelo económico aplicado por Milei y replicado por Zdero en la provincia.

Una lectura profunda de los datos oficiales revela que el impacto de la pérdida de empleo registrado formal a nivel nacional ha tenido una incidencia particularmente severa en el Chaco.

Desde el cambio de gestión nacional en diciembre de 2023, la provincia ha sido una de las más afectadas, con una cifra que refleja una destrucción alarmante: es la quinta que más trabajadores en blanco ha perdido y tiene la tasa de desocupación del 10,3%, la más alta de todo el país.

A nivel país, el sector privado formal ha destruido 113.991 puestos de trabajo entre noviembre de 2023 y junio de 2025. De ese total devastador, 5.042 empleos perdidos corresponden al Chaco. Esto significa que las pérdidas de la provincia representan el 4.4% del total nacional de puestos de trabajo eliminados.

Esta proporción coloca al Chaco en un foco crítico, ya que evidencia que la crisis laboral nacional no se distribuye de manera pareja, sino que castiga con más fuerza a economías regionales como la del NEA.

El diputado provincial electo por el peronismo Luciano Moser evalúa los datos a los que califica de “tristes y preocupantes” y señala que son “nada más y nada menos” que “el resultado del modelo económico aplicado por el gobierno nacional de Milei y replicado en el Chaco por Zdero”.

“No es para nada feliz vernos entre las jurisdicciones con peor desempeño: no son solamente 5.042 empleos perdidos, son 5.042 familias chaqueñas que se quedaron sin su sustento”, resalta.

El legislador que asumirá su banca en diciembre próximo señala que “los números de la crisis laboral son la consecuencia de una gran recesión y el enfriamiento de la economía del modelo libertario”.

“Esto afecta al sector privado porque es menos gente con empleo, es decir, sin salario y sin poder de consumo lo que se traduce en menos ventas para todas las empresas”, destaca.

“Las pymes sufren esta caída del consumo, la competencia de productos importados y el aumento de sus costos como los son las tarifas de luz y alquileres, lo que afecta su rentabilidad, todo consecuencia del modelo económico de Milei, esto terminado destruyendo empleo”, concluye Luciano Moser.

Caída sostenida y alerta en todo el sector

Las cifras recientes posibilitan contextualizar y agravan la ya compleja situación provincial, que ya acumula cinco meses consecutivos de caídas y una pérdida neta de 1.168 puestos de trabajo solo en lo que va de 2025. El informe -de la Consultora Politikon Chaco, basado en datos del Ministerio de Trabajo de la Nación- sitúa a la provincia con la quinta peor baja a nivel país, con una caída del 6.5% desde noviembre de 2023. Y con el último dato del Mercado de trabajo segundo trimestre del 2025, ubicando a la provincia con la Tasa de desocupación del 10,3% como la más alta del país.