A 10 años de Ni Una Menos, se renueva el reclamo por derechos y seguridad

Ni Una Menos renueva el reclamo por más derechos para las mujeres y las diversidades en Chaco. Asimismo, pide más presencia del Estado nacional y provincial.

Carolina Cammarano, forma parte de la Mesa Multisectorial Feminista del Chaco y en esta fecha especial, de un nuevo aniversario de Ni Una Menos comparte a Chaco On Line las situaciones de injusticia, que viven las mujeres víctima de violencia de género y las diversidades.

La referente feminista compara los derechos adquiridos, mediante luchas en las calles y los derechos quitados en la actual gestión a nivel nacional. ”La verdad que desde que asumió este gobierno es el que más ha golpeado y desfinanciado”.

Cammarano rememora los derechos materializados en ley, en defensa de las víctimas de violencia de género y lamenta “si bien seguimos sosteniendo luchas y que se ganó en las calles con matrimonio igualitario, la ley de identidad, el aborto seguro y gratuito, pero vemos que tenemos novedad cada semana como el cierre de un programa, que para nosotros era muy importante, como el Acompañar que para nosotros era uno de los elementos más importantes a la hora de acompañar a la víctima y ayudarle con ayuda económica. Nosotros estamos en estado de alerta todo el tiempo, porque todo lo que se hace es directo hacia las mujeres y las diversidades”.

En la semana te puedo contar que hablábamos con un grupo de compañeros compañeras que buscan en el consultorio que está dentro del hospital Perrando hormonas que se necesitan para poder transicionar, sentimos que habíamos avanzado, que estábamos en otro momento de transiciones y de volver a las bases, para garantizar trabajo y salud y hoy de creer que ya habíamos plantado cimientos y como dicen muchos faltan crisis para que nuestros derechos estén en juego".

Seguridad

Carolina Cammarano se refiere a la situación de inseguridad que viven las víctimas de violencia de género y las diversidades. “Me parece un flagelo que está de avanzada no se viene cumpliendo y venimos dando los debates; tomar las denuncias no solo en la Comisaría de la Mujer y al hacer la denuncia no hay un seguimiento de las abogadas. En la subsecretaría de género, a cargo de Sonia Valenzuela no hay un seguimiento, así que volvimos tener compañeras trans, travestis en las calles, no hay contención y se vuelven a dar los hechos de violencia en la sociedad.

En chaco tenemos la tasa más alta de femicidios en Chaco de 1,9, a 18 meses desde que asume este gobierno con 24 femicidios sin contar los que no se han caratulado como femicidio y se puede ver a todos los estratos sociales, los docentes haciendo dedo en la ruta como Joana que la encontraron descuartizada en la ruta y como la nena en Fontana que salió a hacer los mandados, la verdad que la Justicia y a seguridad para las disidencias no existe hoy”.

Por Mónica Carolina Báez Vargas