Paramount+ se prepara para un septiembre lleno de emocionantes novedades, con una oferta imperdible de series y películas que cautivarán a todos. Desde el estreno de nuevas temporadas de tus programas favoritos hasta la llegada de producciones originales, descubre a continuación las destacadas propuestas que no te puedes perder este mes.



TULSA KING - Nueva temporada | Serie

Disponible el 15 de septiembre

EEEn la nueva temporada, Dwight (Stallone) y su banda siguen construyendo y defendiendo su creciente imperio en Tulsa, pero justo cuando consiguen orientarse, se dan cuenta de que no son los únicos que quieren reclamar sus derechos. Ante las amenazas de la mafia de Kansas City y de un poderoso hombre de negocios local, Dwight lucha por mantener a salvo a su familia y a su equipo al tiempo que controla todos sus asuntos. Además, aún tiene asuntos pendientes en Nueva York.



NCIS | Serie

Temporada 1 a 7 y 9 a 11

Disponible el 5 de septiembre

El equipo de agentes del Servicio de Investigación Criminal Naval se encarga de resolver crímenes de todo tipo siempre y cuando estén relacionados con el Cuerpo de Marines, el área que a ellos les corresponde.

SOÑANDO CON UN MALDITO CUENTO DE HADAS | Serie

Temporada 1

Disponible el 26 de septiembre

Este drama romántico coreano cuenta la historia de Moon Cha Min y Shin Rae Jim, dos jóvenes que se conocen trabajando en el mismo club social. Moon, hijo de una familia adinerada, es el director ejecutivo mientras que Shin, ingresa a trabajar como gerente. Las personalidades y objetivos opuestos de cada uno harán que con el tiempo, se den cuenta de que son más parecidos de lo que ellos creen y comenzarán a desarrollar sentimientos el uno por el otro.







RU PAUL’S DRAG RACE GLOBAL ALL STARS | Serie

Disponible el 20 de septiembre

Cada uno de los 12 favoritos de los fans alrededor del mudo tendrán que representar a sus países al competir por el título “Reina de este Maldito Mundo”, un premio de $200.000 dólares y un espacio en el Pabellón Internacional del Salón de la Fama de Drag Race. Entre las reinas que compiten en este concurso mundial de drags único en la vida se encuentran Alyssa Edwards (“RuPaul’s Drag Race,” Rupaul’s Drag Race All Stars), Athena Likis (“Drag Race Belgique”), Eva Le Queen (“Drag Race Philippines”), Gala Varo (“Drag Race México”), Kitty Scott Claus (“RuPaul's Drag Race UK”), Kween Kong (“Drag Race Down Under”), Miranda Lebrão (“Drag Race Brasil”), Nehellenia (“Drag Race Italia”), Pythia (“Canada’s Drag Race”), Soa de Muse (“Drag Race France”), Tessa Testicle (“Drag Race Germany”), y Vanity Vain (“Drag Race Sverige”).





DEPARTAMENTO 7A | Película

Disponible el 27 de septiembre

Una joven y ambiciosa bailarina Terry Gionoffrio (Julia Garner, Ozark) sueña con la fama y la fortuna en Nueva York, pero tras sufrir una devastadora lesión, una pareja mayor y adinerada (Dianne Wiest, I Care a Lot, y Kevin McNally, serie de películas Piratas del Caribe) la acoge en su casa del lujoso edificio de apartamentos Bramford. Cuando su compañero de residencia e influyente productor de Broadway (Jim Sturgess, Across the Universe) le ofrece otra oportunidad de alcanzar la fama, parece que todos sus sueños se hacen por fin realidad. Sin embargo, después de una noche que no puede recordar del todo, las circunstancias inquietantes pronto la hacen reconsiderar los sacrificios que está dispuesta a hacer por su carrera cuando se da cuenta de que algo maligno está viviendo no sólo en el Apartamento 7A, sino en el propio Bramford.

DORA - 2da temporada | Serie

Disponible el 16 de septiembre

La serie sigue a la exploradora bilingüe favorita de todos, Dora, y su mono mejor amigo, Botas, mientras que embarcan épicas aventuras en una jungla tropical fantástica. Guiados por Mapa, Dora y sus amigos deben trabajar en conjunto para superar los diferentes obstáculos que se les presentan mientras son desafiados por el zorro más inteligente, Zorro.