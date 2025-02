Tras un extenso recorrido por toda la provincia conversando con dirigentes, militantes, chaqueñas y chaqueños en general de distintos ámbitos de la sociedad, el espacio político Ahora Peronismo ofrece una conferencia de prensa en la sede del Centro de Empleados de Comercio (CEC) de Resistencia, donde convoca “a todos los sectores para agotar el diálogo en busca de lograr la unidad y la reconstrucción del peronismo chaqueño dejando de lado el egoísmo y el personalismo”.

La conferencia de prensa cuenta con la presencia de Élida Cuesta; Domingo Peppo; José Mongeló; Fabián Ríos; Atilio Velázquez; Alicia Frías; Pablo Lavia; Coqui Villalba; Diego Gómez, Celeste Segovia y Hugo Acevedo, entre otros dirigentes y militantes provinciales.







Cuesta subraya que se trabaja fuertemente para lograr la unidad en toda la provincia. "Hoy estamos presentes distintos sectores del peronismo porque tenemos una idea clara: la unidad es el camino. No queremos que las y los trabajadores sigan perdiendo derechos, que nuestros abuelos no tengan ni para comprar un remedio y que nuestros niños no puedan acceder a una copa de leche", afirma.

Asimismo, acota que "el pueblo no está solo, acá hay hombres y mujeres que están dispuestos a defender cada conquista que hemos logrado".





Por su parte, Mongeló agradece el respaldo de la militancia y reafirma la convocatoria el llamado a la unidad. "Como militantes y dirigentes vinimos a reiterar el pedido del grueso de la militancia justicialista de todo el Chaco, que es la reconstrucción en base a una unidad. Queremos agotar todas las instancias de diálogo, pero también dejamos en claro que si esta ansiada unidad no se logra, vamos a formar parte de la oferta electoral para las elecciones legislativas de este año si desde los otros sectores no existe esta vocación política de trabajar juntos", subraya.

Peppo: "Cada encuentro y esfuerzo que hacemos es en pos de la unidad"

El dirigente villangelense, exintendente y exgobernador de la provincia, Domingo Peppo, expresa que "cada encuentro con las y los compañeros es para la búsqueda de la unidad". "De sacar al justicialismo de la última derrota que hemos obtenido y que nos costó perder, no sólo la provincia, sino también la nación, me parece que eso requiere un fuerte compromiso militante y, en mi caso, a través de los cargos que he tenido y que me ha dado el PJ", expresa.





Además, indica que ven con preocupación lo que se está dando en el justicialismo, lamentablemente "no hemos podido llevar adelante un proceso interno de movilización. Creo que hoy, otra vez, encontramos un partido adormecido, esperando acuerdos nuevamente, y por eso queremos hacer un fuerte llamado a lo que denomino la comunidad justicialista, el mundo justicialista, a los peronistas, de que no bajemos los brazos y tratemos de promover también en esto la conformación de una lista que represente a las aspiraciones, también teniendo en cuenta que no tenemos hoy la posibilidad de las internas, viendo que con esto los candidatos no van a surgir de la voluntad de los afiliados", concluye.