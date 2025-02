Lucila Masin, concejal del bloque Frente Chaqueño evalúa la sesión extraordinaria cargada de “presión y extorsión”, en referencia a la actitud del oficialismo, para que “salgan algunos de los puntos previstos”, en el temario.

La edil por el Frente Chaqueño Lucila Masin considera que la sesión extraordinaria “ha sido una jornada que estuvo atravesada por la presión y la extorsión, que de alguna manera salgan algunos de los puntos que estaban previstos en la sesión del día miércoles 5 de febrero, sin la posibilidad de discutir y marcar nuestras disidencias, respecto al proyecto de retiro voluntario del personal municipal”.

Recuerda “hubo una convocatoria en el Concejo que a partir de 8 puntos que el intendente de la ciudad ha enviado el proyecto al Concejo para ser tratados, entre ellos dos proyectos que tienen que ver con la adhesión al RIGI y al blanqueo proyectos, que tenían despacho de comisión y han sido aprobados respectivamente, no como lo del Retiro Voluntario y Anticipado y el incremento salarial para los trabajadores municipales”, lamenta Masin.

En tono de malestar y de disconformidad describe el ámbito del consejo municipal, de la ciudad de Resistencia. “La verdad que digo, que ha sido una jornada que estuvo atravesada por la presión y la extorsión, para que de alguna manera salgan algunos de los puntos, que estaban previstos en la sesión del día de ayer, sin la posibilidad de discutir y marcar nuestras disidencias, respecto al proyecto de retiro voluntario del personal municipal.

En este contexto y en este marco el oficialismo ha planteado de que sale todo o nada, en virtud de ello ha quedado sin efecto hasta la fecha la posibilidad del tratamiento del incremento salarial”. Ante ese escenario señala “nosotros estamos también, en este marco y contexto intentando poder efectuar una nueva sesión extraordinaria, para la semana que viene, el día lunes precisamente, y en función de eso poder tratar un tema demandado ampliamente por el personal municipal, que tiene que ver con la recomposición salarial para activos y pasivos del Municipio”.

Masin aspira a que se llegue a alguna solución para el empleado municipal. ”Esperamos que nuestro pedido como concejales de la oposición sea fructífera, y podamos tener el próximo lunes una sesión, y que podamos sancionar esa ordenanza”.

Eliminación del concepto Permanencia en la Estructura

Lucila Masín exhibe sus diferencias, sobre la iniciativa que propone el oficialismo, para eliminar la bonificación de “Permanencia en la Estructura”. ”De eso se trata de poder pensar en la recomposición salarial y en las mejores condiciones laborales del personal municipal. Dista muchísimo de poder pensar de manera integral la situación de los trabajadores municipales, sin que podamos contemplar eso, y que no ha sido contemplado por la gestión actual, en otros casos se le ha recortado hasta un 50 por ciento de horas extras, que por supuesto, también repercute e incide en el haber de los trabajadores y trabajadoras, quienes han manifestado también”.

En esa línea de análisis, respecto de la situación del trabajador municipal, cree que “hay que discutir su integralidad, y una propuesta que ha enviado el Ejecutivo, que en su mayoría que cuando hablamos con los trabajadores detectan la importancia de ese incremento, y fundamentalmente de cómo impacta en los trabajadores pasivos del Municipio, y que están esperando que podamos sancionar esta propuesta, esta ordenanza”.

“Entendemos que esa reducción de horas extras, afecta a muchos trabajadores, de servicios e inspección, que ven como retrocede ese aspecto y ese elemento, dentro de su haber. Asegura que como concejales de la oposición “por supuesto vamos a estar atentos ante esas situaciones que se vienen dando”.

Coincidencias del Frente Chaqueño con el CER

Ediles del otro bloque, el CER marcan posturas similares a las del bloque Frente Chaqueño, al que pertenece Lucila Masín. Ante esto consultamos si trabajan con ellos de manera articulada. ”Si, nosotros generalmente tenemos opiniones similares en algunos casos, y lo sometemos a discusión y nos ponemos a charlar sobre algunos aspectos, y complicaciones que se vienen dando, en el plano del Concejo de nuestra ciudad”. Destaca la parte positiva de esas similitudes. “Hasta el momento hemos encontrado puntos de coincidencia en la mayoría de los debates, en las comisiones de las propuestas que se dan y que son enviadas por el Ejecutivo, principalmente, porque cuesta mucho sostener también la posibilidad de difusión, que el cuerpo debería tener esa característica, que tiene que ver con la deliberación, por lo que se llama Concejo Deliberante, porque nos invita a deliberar, a opinar, a modificar, a construir, a proponer iniciativas que hagan a las demandas más concretas de nuestra ciudad. Hasta el momento pudimos tener articulación junto al otro bloque CER, para poder marcar una postura unificada, respecto a las votaciones y consideraciones, de proyectos que han ingresado hasta la fecha dentro del Concejo”.

Luego, avanza y reitera “la verdad que venimos articulando de manera positiva y esperemos que esa conducta sea virtud, también de una responsabilidad que nos compete dentro del Concejo, que es representar los intereses de nuestros vecinos y vecinas de nuestra ciudad”.

Para conocer con precisiones en qué temas logran coincidir los dos bloques opositores en las sesiones, la concejal Lucila Masín comparte :“ En particular cuando hemos discutido el presupuesto para nuestra ciudad, cuando se discutió tributaria impositiva y el blanqueo que ha sido aprobado recientemente, estacionamiento medido y lo que tenga que ver con el uso de licencias en el plano interno del Municipio. Sin embargo, aclara que “hay varios aspectos que lo venimos trabajando , pero eso no implica que no exista ámbitos de disensos”.

Por Mónica Carolina Báez