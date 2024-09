Emergencia energética: "Pediré votación nominal", advierte Peche

El diputado provincial de la Unión Cívica Radical, Carim Peche, habla acerca de la negativa de sus pares de la oposición a acompañar el crédito solicitado por el gobierno provincial para hacer frente la crisis energética, luego del retiro de los generadores por parte de la empresa Agrekko.

Acerca de la situación, Peche indica: “En la sesión del próximo lunes voy a solicitar que la votación del PL 2.277/24 por el cual el gobierno provincial solicita un crédito de u$s 150 millones para revertir la crisis energética e hídrica a la que nos condujo el desmanejo y corrupción de los 16 años de gestión kirchnerista en el Chaco se haga de manera nominal de manera que los chaqueños sepan con certeza quienes les niegan el acceso a luz y agua”.

“Nos estafaron”

Luego, expone: “Hace dos meses que venimos dialogando con los responsables de esta situación en la búsqueda de consensos, y muy lejos de hacerse cargo y estar a la altura de las circunstancias, se niegan sistemáticamente mediante maniobras evasivas y dilatorias, les hemos explicado también que ese dinero incluye la finalización del segundo acueducto, obra que Capitanich nunca terminó pese a que en el año 2.010 le aprobamos un crédito de u$s 180 millones de dólares, nos estafaron con la fiesta del agua en Charata en 2.009, después con una inauguración trucha previa a las elecciones del 2.015 y en el 2.021 con lágrimas en los ojos al abrir una canilla”.

“¡Claro que no!”

“En las últimas horas he leído una nota de opinión de Jorge Capitanich en la que textualmente le pregunta al gobernador Leandro Zdero ‘..¿Usted cree que le gente es estúpida o se deja engañar tan fácilmente?...’ Yo le voy a responder: ¡Claro que no Capitanich! Los chaqueños saben muy bien quien es quien, por eso usted perdió por paliza las elecciones, se hartaron de sus mentiras, de ver como el dinero público no se invertía en obras porque se iba por los agujeros de la corrupción, el único que subestimó a los ciudadanos es usted y así le fue”.

“Con nombre y apellido”

Finalmente expresa: “Los herederos de la vieja política creen que cumpliendo la orden que les dio Capitanich de no aprobar el crédito van a dañar la gestión del gobernador Zdero, otra vez se equivocan feo, no aprendieron nada, la ciudadanía sabe perfectamente porque estamos como estamos y quienes son los responsables, lo único que van a lograr es complicarle la vida a miles de chaqueños: electrodependientes, familias trabajadoras, comercios, pymes, industrias, emprendedores, productores, por eso el lunes pediré votación nominal, para que cada uno de los 32 legisladores nos hagamos responsables con nombre y apellido de nuestro voto” .