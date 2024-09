Amazon Prime Video llega en septiembre cargado de emociones, con estrenos que van desde la comedia más disparatada hasta el thriller más intenso. Estas son las principales sugerencias para un mes lleno de maratones.

Porno y Helado - Nueva Temporada (20 de septiembre)

La serie que se ganó el corazón de muchos vuelve con más humor y situaciones absurdas. Pablo, Ramón y Ceci se enfrentan a desafíos inesperados, desde un fan obsesivo que intenta infiltrarse en su banda, hasta problemas de ego y competencia con artistas más jóvenes. Esta nueva temporada promete seguir sacando carcajadas mientras los protagonistas navegan por las locuras de la vida.

Mejor Viuda Que Mal Acompañada (9 de septiembre)

Este thriller de humor negro sigue a Marisela, Lucía y "La Nena" Domínguez, tres mujeres que aparentemente lo tienen todo... hasta que descubren la traición de sus maridos. Decididas a protegerse, contratan a un asesino para eliminar cualquier amenaza a sus planes. Lo que sigue es una trama llena de intriga, traiciones, y un toque de humor ácido que hará que no puedas despegarte de la pantalla.

Cómplices del Engaño (12 de septiembre)

Gary Johnson, un agente encubierto con una reputación impecable, se ve atrapado en un dilema cuando una mujer, desesperada por huir de su novio abusivo, le pide ayuda. Ahora, deberá elegir entre seguir su misión o arriesgarlo todo por una desconocida. Esta película combina acción y dilemas morales en una historia que te tendrá al borde del asiento.

Selena & Yolanda: The Secrets Between Them (13 de septiembre)

En este documental, Yolanda Saldívar, la mujer tras el asesinato de la icónica Selena Quintanilla-Pérez, habla por primera vez en inglés desde la cárcel. La entrevista promete revelar detalles desconocidos sobre su relación con la cantante. Además, se incluirán testimonios de familiares que arrojan luz sobre la compleja dinámica entre ambas. Un must-watch para los seguidores de la música tejana y los fanáticos de Selena.

Killer Heat (26 de septiembre)

Basada en el libro "El Hombre Celoso" de Jo Nesbo, esta película sigue a dos hermanos gemelos atrapados en un peligroso triángulo amoroso en una isla griega. Con un detective local decidido a desentrañar la verdad, la historia mezcla suspenso, pasión y peligro en un entorno paradisíaco.

Sismo Magnitud 9.5 (4 de septiembre)

Un devastador terremoto sacude un parque químico en Gucheng, China, causando fugas y explosiones que amenazan con destruir la ciudad. Un grupo de bomberos se embarca en una carrera contrarreloj para evitar una catástrofe mayor y salvar tantas vidas como sea posible. Este thriller de acción promete escenas impactantes y momentos de alta tensión.

Flotar (13 de septiembre)

Waverly, una joven con una relación complicada con sus padres, decide pasar el verano con su tía en un pequeño pueblo antes de comenzar la universidad. Tras un incidente en una fiesta, es rescatada por un socorrista que le enseña a nadar. Lo que comienza como un verano tranquilo se convierte en una historia de autodescubrimiento y amor inesperado.

Venganza (16 de septiembre)

Ben, un escritor y presentador de un podcast de crímenes, viaja desde Nueva York hasta un pequeño pueblo de Texas para investigar el asesinato de una chica con la que tuvo una breve relación. Entre el suspenso y el humor negro, Ben se verá envuelto en una compleja trama de secretos y mentiras mientras intenta resolver el misterio.