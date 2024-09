Mauro Siri estrena en plataformas digitales con "Nada que pueda cambiar"

Luego de su gran presentación en la Bienal 2.024, siendo uno de los artistas principales de la grilla, el artista chaqueño estrena el 29 de agosto “Nada puede cambiar”, su nueva canción. Este tema está acompañado de un videoclip y ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.





Su música ha sido parte del repertorio regional por casi diez años. Participa en bandas como Viento Norte o Tierra Verde, siempre logra sorprender su versatilidad y el gran abanico de sonidos que habitan en él. Abraza con ovaciones y aplausos en la última edición de la Bienal 2.024. “Esta primera presentación de mi nuevo proyecto en Resistencia me dejó muy contento. Pude formar una banda y encontrar una sonoridad a mis canciones. Me encontré con mucha gente y sentí el recibimiento que le dieron a esta nueva etapa”, relata Mauro sobre su presentación en la Bienal 2.024.

“Nada que pueda cambiar” es el nuevo single del artista chaqueño Mauro Siri. Una canción profunda y sincera, que invita al oyente a reflexionar sobre los procesos que pasamos entre la angustia de no poder modificar algo que pasó y el momento de aceptación para continuar creciendo. La canción tiene que ver con eso, una especie de manifiesto que muestra el momento que estoy viviendo. Es un reconocimiento de que no todas las cosas están bajo nuestro control y que, a veces, lo más sabio es aceptar lo que no se puede cambiar. Es bastante autobiográfico, nunca antes había escrito algo tan profundo de mí”, dice el artista sobre el nuevo tema.

“Nada que pueda cambiar” está acompañada de un videoclip dirigido por Raco Crea. En él se puede vislumbrar la fotografía, los colores y la nueva búsqueda estética que evoca Mauro Siri con este proyecto.

Esta obra autobiográfica nos invita a pensar en la impermanencia, en la aceptación del pasado y del presente tal como es. Sumergite en esta búsqueda espiritual que nos propone uno de los artistas más versátiles y talentosos de la región.