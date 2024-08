Experiencia Queen regresa a Corrientes y Resistencia

El grupo que revive a la icónica banda inglesa Queen, llega el viernes 6 de septiembre al salón Gran Paraná (Corrientes) y el sábado 7 de septiembre al complejo cultural Guido Miranda (Resistencia). Las últimas entradas están a venta en passline.com

En mayo del 2.023, Experiencia Queen, visita el NEA teniendo un gran recibimiento de su público agotando entradas en Posadas, Resistencia y Corrientes. Este regreso no será la excepción. La banda ya ha agotado una función en Chaco y quedan las últimas para su show en Corrientes.

Los más grandes éxitos de Queen se reviven en una noche única, como en uno de sus míticos conciertos. Un show lleno de toda la magia de Queen, donde es muy difícil distinguir entre la vida real y la fantasía. Experiencia Queen es un espectáculo que recrea los conciertos de Queen tanto en lo musical como en lo escénico. Los músicos representan fielmente a cada uno de los integrantes de la banda, con vestuarios e instrumentos originales.

Himnos inolvidables como "Bohemian Rhapsody", "Love of my Life", "Somebody to Love", "Radio Ga Ga", "I Want to Break Free" y "We Are The Champions" forman parte de un gran repertorio para disfrutar y emocionarse en familia. En sólo tres años, Experiencia Queen se ha posicionado como un espectáculo de altísimo nivel musical y artístico, logrando grandes convocatorias en sus funciones por toda la Argentina; entre las que se destacan dos funciones en el Coliseo y tres en el teatro Ópera de Buenos Aires (todas sold out). Además de una enorme gira incluyendo los venues más importantes de todo el territorio nacional, Uruguay y Paraguay.

Experiencia Queen regresa a la región el viernes 6 de septiembre, a las 21.30 horas, en el Salón Gran Paraná (Pellegrini 451, Corrientes). Las últimas entradas están a la venta en passline.com y en el punto de venta oficial ubicado en Que sea Rock (Pellegrini 1.501, Corrientes).

El show en Resistencia será el sábado 7 de septiembre a las 19 horas en el complejo cultural Guido Miranda (Colón 164). Cabe destacar que está es la segunda función en la provincia ya que la primera agota entradas. Los últimos tickets se pueden adquirir a través de passline.com y en la boletería del teatro.