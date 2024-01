En Chaco, manifestantes expresan desacuerdo con el DNU

Sindicatos y organizaciones sociales de distintos sectores marchan alrededor de la paza 25 de Mayo, en el marco de la jornada nacional en protesta por el DNU impulsado por el presidente Javier Milei.

Adrián Bellomi, secretario general de la CGT, explica que con esta manifestación “estamos ratificando nuestra postura, respecto a la posición al gobierno nacional de modificar las leyes laborales sin la discusión permanente”.

El titular de la central obrera chaqueña indica que la reacción en distintos puntos del país es por “las modificaciones de la Ley del Contrato de Trabajo, la Ley de Asociaciones Sindicales y sobre cuál es la urgencia de cambiar la ley laboral por DNU sin discutir en el Congreso Nacional”

La marcha de la CGT rodea la plaza 25 de Mayo, desde las 11, y se dirige hacia el Mástil Central donde se lee un documento consensuado con todas las centrales obreras y pidiendo la unidad de todos los sectores.

La marcha multisectorial cuenta con la participación de la CGT, CTA Chaco, UTEP, ATE, UPCP, Sindicato de Camioneros, AMET, Sindicato del InssseP, Atech, UTRE Chaco, CTA Chaco, UTA Chaco, Utedyc, UPCN y las organizaciones sociales Barrios de Pie Chaco, CCC, entre otras.

En ese marco, desde ATE expresan: “Recuerden que es importante que estos diputados nacionales y senadores no vendan la patria.

Acá tenemos que estar todos unidos, el pueblo se está cagando de hambre(SIC)”, destacan.

A lo largo de la manifestación, los secretarios generales de los sindicatos sostienen una pancarta con la leyenda “La Patria no se vende, no al DNU No al Proyecto de Ley de Ómnibus".