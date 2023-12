"Se ha violado el sistema republicano y la independencia de poderes", aseveran desde la CGT Chaco

Gremios nucleados en la CGT chaqueña brindan una conferencia de prensa para dar a conocer su posición, tras los anuncios del Presidente de la Nación Javier Milei, respecto a medidas en el plano laboral.

Participan Isaías Alegre (Sindicatos de Camioneros del Chaco); Nicolás Slimel (Sindicato de Rentas); Adrián Bellomi (ATSA); Oscar Ponce (UDA) y dirigentes de otros sindicatos.

Adrián Bellomi, secretario general de la CGT Chaco, expresa: “En las empresas donde el período de prueba pasa por 8 meses y termina con las indemnizaciones y donde no puedo estar agremiado libremente y los convenios pasar por otra actividad; así termina la multa para los trabajadores que están en negro y con el tributo pasan a ser legales es todo a favor de los grandes empresarios de la Argentina y nada en favor de los trabajadores”.

Diputado provincial Nicolás Slimel

“Los que están en los gremios y todo el pueblo argentino estamos ante una situación inesperada porque nunca se pensaba que esto podía llevar para tanto. Realmente ayer se ha hecho una violación al sistema republicano y a la independencia de los poderes”, estima el representante en la Cámara de Diputados chaqueña.

“En la Legislatura, en los últimos días hablamos de lo que tiene que ser una representación de la Cámara de Diputados, que no ha tenido ninguna intención de generar los consensos de llevar adelante modificaciones tan severas para el pueblo argentino”, plantea el diputado provincial.

Amplía en el análisis de la medida impulsada por el Presidente. “Se modifica la situación de toda la sociedad en su conjunto, han eliminado leyes que tienen que ver con el funcionamiento diario, con el consumo, con las necesidades de todos los argentinos, pero principalmente han tocado todos los derechos fundamentales de hace más de 50 años”.

Ante esto, considera Slimel que “tenemos que salir a manifestarnos, a repudiarlos y a tratar de poner una posición clara de que no podemos permitir como sociedad, como trabajador, como sindicatos, de que esto pueda avanzar, el pueblo chaqueño argentino tiene que salir a demostrar y al gobernador le hemos pedido que tiene que salir a tomar una decisión, no puede permitir ni quedarse al lado de quienes quieren destruir y pulverizar todos los derechos en Argentina”.

Habla acerca de las reacciones que provoca en el seno de los representantes de los trabajadores. “La situación es agobiante en las primeras 48 horas o 72 horas, una devaluación histórica, cuando asumió el Presidente de la Nación ha pulverizado el escenario de todos los argentinos, ha generado muchísima incertidumbre desde el punto de vista de la quita de subsidios al transporte, como la energía eléctrica que no la podemos percibir a nivel provincial, los ciudadanos de pie no percibimos esa factura sin subsidio y ahora tratando de flexibilizar absolutamente todo, pisotear la Constitución Nacional y las Constituciones provinciales, que también están garantizados en los artículos 14 y 14 bis de nuestra Constitución Nacional y nosotros vamos a hacer el primer freno para que eso no ocurra acá en la CGT, junto a Isaías y a Adrián y vamos acompañar todas y cada una de las medidas que se planteen a nivel nacional, así sean de acción directa con los diputados de nuestro frente para avanzar en esto pero dejaron una posición muy clara que los derechos no se negocian”, reafirma Slimel.

El diputado provincial comenta además que hoy legisladores del Frente Chaqueño evalúan la situación que ha generado esta medida. "Hoy hubo una reunión con diputados de nuestro frente", confirma.

Además, anuncia que "a partir de hoy los gremios de la CGT vamos a estar en plan de lucha para que el pueblo argentino no pierda ningún derecho".