Cómo sacar el máximo provecho del juego online

Hay un amplio abanico de opciones hoy en día, desde los ya clásicos títulos para videoconsolas hasta las aplicaciones de juegos que aparecen en las tiendas virtuales.

Pero no todo se reduce a Fortnite, Candy Crush o Minecraft, por poner tres ejemplos de los más demandados. Existen plataformas que cuentan con su propia app y portales webs como es el caso de PokerStars que propone a sus jugadores partidas y campeonatos de póker desde cualquier lugar, sin necesidad de esperar para entrar en una mesa y adaptándose a los diferentes niveles. Y es que la facilidad de acceso y de entrar en acción rápidamente es uno de los principales rasgos característicos de la oferta de entretenimiento actual.

Aspectos técnicos para disfrutar de la experiencia

Hay una infinidad de opciones de ocio en la red vinculadas al juego. Antes de escoger por cuál de ellas decantarnos, debemos estar seguros de que disponemos de un dispositivo adecuado para ello. No podemos optar a jugar al último título exclusivo de Nintendo desde el celular si este no está adaptado, pues existirá incompatibilidad al juego con más calidad gráfica para computadoras desde nuestro viejo aparato de sobremesa. Así pues, se deben consultar los requisitos mínimos de cada una de las prácticas para que la experiencia nos sea placentera.

A su vez, contar con pantallas de buena resolución, independientemente del tipo de dispositivo que se tenga, sumará en positivo. Cuanto mejor se sienta el usuario, menos forzado realizará la acción y, en consecuencia, más tardará en aparecer la fatiga. En la misma línea, es importante tener un procesador óptimo para dar más velocidad a la navegación y distribuir las cargas de trabajo que solicite el sistema de la manera lo más eficiente posible. Si se quiere tener un juego fluido es importante hacer hincapié en este último aspecto.

Hombre jugando videojuego (Fuente; Unsplash.com)

En los tiempos actuales, donde la gran mayoría de juegos se dan en internet y exigen de la conexión con otros usuarios, es imprescindible contar con una buena y una constante red. Cuanto mejor sea esta, más rápida será la velocidad de descarga y de las acciones que se den en la pantalla, mientras que se reducirá el tiempo de latencia o, lo que es lo mismo, el retraso. Por todo ello, los expertos recomiendan que la velocidad de internet mínima sea de 100 megabits por segundo para evitar cualquier tipo de problema.

Especial atención a la seguridad digital

Más allá de los consejos que se pueden ofrecer en torno a la comodidad del usuario, como el hecho de tener un espacio habilitado, se debe hacer especial mención a la seguridad digital. No se puede permitir que el precio de pasar un buen tiempo en la red nos lleve consecuencias como el robo de credenciales o fraudes digitales. Por ese mismo motivo, se recomienda no bajar la guardia en ningún caso, por muy de ocio que sea la actividad que se vaya a realizar, y siempre tratar de cubrirse las espaldas y mantener el sentido común. Este es un aspecto que las plataformas tienen en cuenta, pero es responsabilidad del usuario ser consciente de ello.

Por ejemplo, hay profesionales del campo de la ciberseguridad que aconsejan no usar el mismo correo electrónico que el personal, así como no hacer uso de las contraseñas habituales o enlazar de manera automática las tarjetas bancarias para hacer las compras más recurrentes. A su vez, y que sirve como caso extrapolable del juego online a en general, se deben evitar los enlaces o extensiones de los que se desconozca su procedencia o conectarse únicamente a las redes WIFI confiables, no todas las públicas. Finalmente, y no menos importante, siempre desconfiar de aquellas propuestas que provengan de tiendas no oficiales; sean de apps, portales o videojuegos.