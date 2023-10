Nikisch: “Vamos a estar al lado de todos los emprendedores”

El aspirante a la Intendencia de Resistencia por Juntos por el Cambio, Roy Nikisch, afirma que desde su gestión municipal, si es elegido el 5 de noviembre, “vamos estar al lado de todos los emprendedores, artesanos, feriantes, empresarios pyme e industriales de Resistencia. De todo aquel que genera trabajo y genera riqueza para salir delante de esta realidad que nos golpea con más de 6 de cada 10 pobres en el Área Metropolitana” y resalta que “junto a Leandro Zdero en la provincia el Municipio va a estar presente trabajando en forma coordinada”.

Nikisch recorre la empresa Plastipress, fábrica de polietileno que hoy es administrada por la segunda generación de la familia Diez, con casi 50 años en el rubro y cuarenta trabajadores, que abastece a numerosas empresas del nordeste y otros puntos estratégicos del país.

El candidato recorre las instalaciones junto a sus gerentes Sergio y Diego Diez y toma contacto con los procesos de producción y con sus empleados.

“Es increíble que, más allá de la difícil realidad económica que hoy viven, con la empresa trabajando las 24 horas, pero solo funciona con el 50 por ciento de su capacidad de producción debido a la situación que sufrimos los chaqueños, uno de los reclamos haya sido el déficit en el retiro los residuos lo que demuestra la falta de planificación de la gestión municipal.”

Responsabilidad empresaria

Cabe destacar que Plastipress es una empresa no contaminante, que trabaja con temperatura eléctrica. No usa caldera y no usa agua en su producción. Por lo tanto, no vuelca residuos en el sistema pluvial ni emana gases al medio ambiente.

Asimismo, un sector de la planta está dedicado al reciclado del material por lo que no tienen residuos plásticos como derivados de su producción. Reciclan y reutilizan un importante porcentaje y venden lo restante en el mercado formal.

Inestabilidad eléctrica

Otro de los inconvenientes planteados por los empresarios radica en el costo de la energía eléctrica para la industria chaqueña pero también en la calidad de su provisión ya que un corte del suministro o un bajón de tensión obliga a reiniciar las máquinas y el costo de someter la estructura a grupos electrógenos es muy oneroso debido al nivel de consumo de combustible por hora.