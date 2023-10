Durante las distintas recorridas que viene realizando por Resistencia, el candidato a intendente por Juntos por el Cambio, Roy Nikisch, se encarga de aclarar el perfil de funcionarios que va a elegir en el caso de que la ciudadanía decida acompañarlo con su voto el próximo 5 de noviembre. “Cuando camino los barrios yo digo que no tengo ningún funcionario todavía en mente para que nos acompañe, pero sí tengo en claro qué característica tiene que tener, el que es vago, holgazán o inútil no va a estar en el gobierno, y aquel funcionario que atienda mal, que no tenga el buen talante de saber que el vecino es nuestro patrón, porque nosotros simplemente venimos a administrar los recursos que son de todos. Esto no es un compromiso de campaña, esto es una forma de vida, una forma de gestión pública porque nos debemos a cada uno de todos ustedes”, anticipa.

Al mismo tiempo advierte que “la oficina del intendente no va a estar en el edificio, va a estar en las calles y va a estar en los barrios al lado del que conoce el problema, lo vamos a hacer junto con los trabajadores municipales que tienen la experiencia, vamos a estar en la oficina con el empleado y en las calles con el trabajador para acompañarlos, para darle los elementos, pero también para supervisar”.

Sobre las inquietudes que recoge, expone el estado de ánimo que expresan los resistencianos “el vecino tiene un alto valor que encontramos en cada rincón de Resistencia, lo digo con todas las letras, mucha resignación, mucha impotencia como diciendo esta es nuestra realidad y ya la hemos aceptado, así como es. Eso te pega fuerte en el ánimo, te lo bajonea pero a su vez como un efecto rebote ese estado de ánimo sale para adelante”, a la par que considera que “esto hay que cambiarlo, es posible cambiarlo y ya los resistencianos hemos iniciado ese camino”.

Anticipa que sus aspiraciones están marcadas por la motivación que le da la gente y la necesidad de un cambio en la capital chaqueña, “estoy muy contento, muy motivado, quiero con todas las letras mayúsculas, quiero ser intendente de Resistencia. Tengo la experiencia tengo las ganas y esas ganas no solo nacen de mi sino que sale del vecino, de ese que está resignado, impotente, pero quiere cambiar su vida, tener oportunidades y obviamente que mejor que con Leandro Zdero, alguien que ha demostrado la calidez humana que necesitamos para estos momentos difíciles”.