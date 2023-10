Cuesta en el inicio de campaña: “Más luces, calles en condiciones y la creación de la policía municipal”, propone

Con una fuerte impronta en mejorar la seguridad y la infraestructura, la candidata a intendenta de Resistencia, Élida Cuesta, junto a sus once candidatos a concejales titulares, presenta, en rueda de prensa, sus ejes y propuestas para gobernar el Municipio capitalino en caso de acceder a la Intendencia.

La postulante a gobernar el municipio de la capital chaqueña como prioridad la creación de la policía municipal y el mejoramiento de la infraestructura urbana para reforzar la seguridad en la ciudad. “Vivimos en Resistencia, conocemos y queremos a nuestra ciudad, sabemos lo que hace falta y tenemos los equipos y la decisión para hacerlo”, afirma Cuesta.

La postulante a jefa comunal resistenciana se compromete a trabajar en mejorar la seguridad en las calles desde el primer día, mediante el proyecto de creación de una policía municipal, que implicará un trabajo articulado con el Ministerio de Seguridad de la provincia y de un convenio con la Escuela de Policía para la formación de los futuros agentes. “Sabemos que esto requerirá de un proceso que llevará tiempo, lo que proponemos es reforzar la seguridad desde el primer día de gestión mediante la firma de un acuerdo con el Círculo de Oficiales de la Policía del Chaco para incorporar agentes retirados, formados y habilitados a portar armas, que cuenten con las condiciones físicas y psicológicas para cubrir las necesidades de guardia estática de espacios públicos y, de esta forma, liberar a los policías provinciales para tareas de prevención y combate del delito”, explica la candidata.

Luces y calles en condiciones para más seguridad

Cuesta manifiesta también la necesidad de mejorar la infraestructura y solucionar el deterioro de las calles en toda la ciudad, por lo que su gestión tendrá una fuerte impronta en la reparación de arterias y el uso de ripio. “Sabemos que las calles están deterioradas y que es nuestra obligación repararlas, por eso diseñamos un plan para intervenir en los primeros noventa días los tramos de tierra en los barrios para evitar anegamientos en los días de lluvia y facilitar la circulación de patrulleros y ambulancias en todos los barrios de la ciudad”, asevera la postulante.

Además, anuncia que concretará un plan de iluminación en cada barrio para una Resistencia más iluminada y segura. “Para combatir y erradicar los delitos Resistencia debe estar iluminada correctamente, esta no es solo una cuestión estética. Con más luces, calles en condiciones y la creación de la policía municipal vamos a lograr mayor seguridad”, afirma la también presidenta de la Legislatura.

Limpieza y tránsito

En relación a la limpieza, Cuesta promete que en su gestión municipal se abordará desde el primer día el problema de la basura y se profundizará el trabajo en la erradicación de minibasurales. “Tenemos bien definidos 100 sectores de recolección de residuos en la ciudad y vamos a trabajar para que los horarios de recolección sean eficientes y exactos”, asegura.

También, indica que su administración sancionará con dureza a los vecinos desaprensivos que arrojen basura a la vía pública, asimismo admite que trabajará para erradicar la recolección y el traslado de basura en vehículos de tracción a sangre, para proteger a los animales.

La aspirante a intendenta subraya que el tránsito en la ciudad tiene que ordenarse. Para ello promete dotar a los inspectores viales de vehículos, tecnología y recursos para un control preventivo y efectivo.

En este sentido, plantea la necesidad de trabajar en la educación vial en establecimientos educativos, plazas y lugares públicos. Además, alerta sobre sanciones para quienes atenten contra la convivencia segura en las calles. “Para tener un tránsito ordenado debemos inculcar en peatones, motociclistas y automovilistas valores como el respeto a las normas y el cuidado del otro, por lo que no vamos a dudar en hacer cumplir las normativas vigentes y multar severamente a quienes no las respeten”, reafirma.

Abordaje de consumos problemáticos

Cuesta también describe sus propuestas para los jóvenes de Resistencia; refiriéndose además a los consumos problemáticos que afectan a la juventud y sus familias. En este sentido, declara que luchará contra las adicciones y desde el Municipio se donará un inmueble para que la ciudad cuente con un primer centro de tratamiento para personas con consumos problemáticos con profesionales especializados en las disciplinas necesarias y con acceso libre para todos los que lo necesiten.

La candidata a jefa comunal subraya que los adolescentes y jóvenes deben estar en las escuelas, en las canchas, en actividades artísticas y culturales, no en las calles. Por eso, desde su gestión, apoyará a la educación, al deporte y a la cultura en las escuelas, los clubes y centros comunitarios en todos los barrios de la ciudad.

Espacios públicos y modernización del Estado

Acerca de la recuperación de los espacios públicos, Cuesta indica la continuidad y profundización de esta política para que todos los barrios cuenten con un lugar de recreación como la plaza de 25 de Mayo. Además, reafirma que la ciudad debe recuperar todas sus lagunas y espejos de agua para aliviar los desagües y moderar los desbordes, a la vez de reunir a las familias en los predios adyacentes.

Por otra parte, garantiza que Resistencia en definitiva tiene que tener una administración moderna y eficiente, despapelizar los trámites con la digitalización y elevar este proceso de cambio en todos los centros comunitarios y delegaciones municipales de la ciudad. “Cuando hablamos de mantener las políticas de Estado que se hicieron bien, debemos destacar que el Municipio avanzó en un modernización de trámites y servicios, eso lo vamos a profundizar llevando esa modernización a cada barrio a través de los centros comunitarios y de esta forma llevar un mejor servicio a cada vecino y vecina. La digitalización nos permitirá también dejar de utilizar el papel y colaborar con el ambiente, además de ahorrar en gastos”, afianza.

Lucha contra las mafias internas

La postulante a jefa comunal resistenciana sostiene que la Municipalidad tiene que seguir la lucha contra las mafias internas y el caos que generan en las calles con cortes injustificados y arbitrarios. “Hay que dar batalla a esta situación, no aflojar, porque tenemos que apoyar también al sector privado para que no se le impida trabajar. Apoyar a las y los emprendedores y comerciantes en sus actividades, no correrlos ni perseguirlos”, concluye.