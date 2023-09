Cuesta en la Estudiantina: "Que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades"

Chaco On Line

La candidata a intendenta por Resistencia, Élida Cuesta, acompaña el desfile de carrozas de los diferentes colegios de la ciudad y participa junto a los chicos que festejan el Día de los Estudiantes. Jóvenes del último año del nivel Secundario se congregan para competir por un viaje de egresados a Bariloche, gracias a la iniciativa impulsada por el municipio local y, en ese sentido, la aspirante a la intendencia capitalina subraya que continuará con los programas que permiten la participación de más chicos para que todos tengan las mismas oportunidades. "Vamos a consolidar lo que se hace, porque permite recuperar los valores del compañerismo, del esfuerzo y de sacar todo el potencial de nuestros jóvenes, voy a estar siempre con ellos", resalta.

Año tras año, se suman más escuelas de todos los barrios de Resistencia y eso es lo que la todavía presidenta de la Cámara de Diputados del Chaco quiere profundizar. "Esa es la idea, que todos los jóvenes tengan las mismas oportunidades. Por eso decimos que queremos una Resistencia inclusiva y vamos a seguir trabajando después del 5 de noviembre, cuando estemos al frente del municipio si la ciudad nos acompaña con su voto, para consolidar todo lo que se está haciendo, para seguir trabajando con los desfiles de carrozas, con los viajes de las y los chicos de 5º año a Bariloche y los del 7º grado a Carlos Paz, con las recepciones gratuitas, todo lo que tenga que ver para que todos seamos parte", señala.

Las esculturas de Resistencia son el tema de la jornada, ante lo cual la candidata afirma: “Queremos que nuestros jóvenes disfruten, pero que también desarrollen el conocimiento, porque ellas y ellos tuvieron que trabajar sobre las distintas esculturas que hay en la ciudad, y la verdad que hicieron un trabajo muy importante de investigación, de creación, y como decimos siempre, lo que uno no conoce, no lo puede querer, no lo puede cuidar. De hecho, a partir de ahora tienen un conocimiento más de lo que significa nuestra Ciudad de las Esculturas”.

Para Cuesta es muy importante trabajar para que este sector etario tenga un espacio en los programas municipales. “Tenemos que estar junto a nuestros jóvenes, necesitan que se los escuche, se les permita participar, crear y que todos tengan las mismas oportunidades de disfrutar, de conocer, y eso lo vamos a seguir haciendo", finaliza.