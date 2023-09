Prevención del consumo de drogas en debate

Chaco On Line

El espacio, que lleva como candidato a Gobernador a Leandro Zdero y a intendente a Roy Nikisch, organiza una charla abierta sobre consumo de estupefacientes. Será el miércoles 6 de septiembre a las 19, en el Centro Cultural Nordeste, en Arturo Illia 355 de Resistencia, contará con la participación central del doctor Salvador Cuño, especialista en adicciones, profesional reconocido en la materia, que llevará adelante la disertación que prevé una interacción con los presentes, especialmente con los jóvenes.

La motivación de la charla se da por el incremento del consumo de estupefacientes y la prevención de adicciones se mete de lleno en la campaña electoral de Juntos por el Cambio en la ciudad de Resistencia.

Romero y Verón precisan que la charla se desarrollará bajo el lema “Drogas: jóvenes en peligro”, con la que se pretende “exhortar a la ciudadanía, y de manera especial a nuestros jóvenes, a que participen de la actividad porque el consumo de drogas, en Resistencia y en el Chaco está arraigado y, penosamente, dramáticamente en incremento”. “Necesitamos políticas de Estado contundentes en Resistencia y todo el Chaco”. Por ello, en la convocatoria ambos candidatos coinciden en la necesidad de “multiplicar actividades de este tipo en el futuro y que formen parte de una política de Estado contundente y sistemática para concientizar a la población sobre esta situación y la importancia de combatir este flagelo que afecta a todos los ciudadanos pero particularmente a los más jóvenes”, afirman quienes acompañan al candidato a intendente, Roy Abelardo Nikisch.

El doctor Salvador Cuño (MP 2533) es médico pediatra, especialista en Adolescencia, ex docente de la cátedra de Pediatría de la UNNE, fundador y ex jefe del servicio de Adolescencia del hospital Julio C. Perrando de Resistencia y cuenta con un posgrado en Terapia Sistémica Familiar, realizado en la universidad de Belgrano, además de un máster en Prevención y Asistencia de las Adicciones, título que obtuviera en la universidad del Salvador. El especialista, integra también el programa de Prevención de Adicciones de la provincia del Chaco.