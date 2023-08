Martínez insta a elevar el nivel de debate electoral

Chaco On Line

En el hotel Platinum de Charata, Gustavo Martínez participa del primer debate preelectoral en vistas de las elecciones para gobernador del Chaco que se realizarán el próximo 17 de septiembre. El candidato por la Corriente de Expresión Renovada (CER) formula sus ideas para la provincia en el marco de cuatro ejes temáticos: desarrollo económico, desarrollo humano, seguridad y justicia y preguntas del público.

Gustavo Martínez se muestra contento por haber participado de esta propuesta y por tener la posibilidad de comunicar las iniciativas del CER a todos los chaqueños, pero esperaba “otro nivel de debate”. A esto, acota que la contraposición de conceptos “no dejó mucho porque por un lado estaba el candidato oficialista del Frente Chaqueño contando lo que hizo en estos 15 años, y por otra parte el candidato de Juntos por el Cambio describía a todos los problemas que se viven en la provincia”.

En igual sentido, sostiene que “allí radica el problema, ya que la gente no quiere saber lo que se hizo en los últimos 15 años ni tampoco le cuenten el problema que está viviendo en carne propia”, y amplía diciendo que “los chaqueños y chaqueñas quieren que alguien les diga de qué manera, cómo y en qué tiempo se irán resolviendo los problemas”.

Asimismo, dice que “es necesario un fuerte cambio político porque, de lo contrario, se sigue con las chicanas, los ataques y los agravios que no suman, y también es menester que se le diga a las personas cómo se va a resolver la inseguridad, cómo se hacen llegar los alimentos que no alcanzan, cómo se reponen los medicamentos que no están, cómo se resuelve la falta de policías, cómo brindar apoyo del Estado al productor, emprendedor, industrial y empresario”.

En una sintonía similar, subraya que “los debates sirven para contraponer propuestas, pero esto que se presentó es algo que tiene que cambiar en la política, empezando a trabajar en función de proyectos que resuelvan los problemas de los chaqueños en la actualidad, porque lo que se hizo en el pasado evidentemente es insuficiente”.