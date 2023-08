Leandro Zdero en Villa Ángela: "Vamos a jerarquizar la tarea de los docentes"

Chaco On Line

Leandro Zdero, candidato a gobernador de Juntos por el Cambio, junto a Joaquín García, su candidato a intendente y Sofía Naidenoff están reunidos con docentes en la ciudad de Villa Ángela. “En estos 16 años, han resquebrajado el sistema educativo y es necesario recomponerlo. Vengo trabajando hace mucho tiempo con los docentes, es necesario tener un intercambio siempre, no lo hice solamente antes de ser candidato, sino ahora que soy candidato y lo haré también cuando sea gobernador”, afirma Zdero.

En las mesas de trabajo, se abordan temas vinculados a salarios, situación docente, capacitaciones, recursos, insumos, infraestructura y movilidad. La reunión se desarrolla en un salón ubicado sobre la ruta nacional 95, el pasado viernes, donde Zdero subraya además que: “la educación será protagonista del Chaco que se viene; para eso nos ayuda en la planificación la experiencia, el trabajo y la capacidad de Sofía Naidenoff y un gran equipo”.

“Docentes bien pagados, formados y escuelas en condiciones”

“Nuestro compromiso es jerarquizar la tarea de los docentes y garantizar la educación para todos; ellos deben ser reconocidos en sus salarios y contar con escuelas en condiciones en toda la provincia. Vamos a tener políticas claras, para todas las regiones educativas, con docentes bien formados, con sueldos dignos y entendemos que se trata de una tarea conjunta porque no tiene sentido la educación si los chicos no aprenden o no se tiene una educación de calidad. Ellos necesitan los concursos, los insumos, los materiales para las escuelas y la conectividad para las instituciones. Tenemos un Plan para el sistema educativo y vamos a ordenar el sistema en favor de los chaqueños”.

Acompañan a Leandro Zdero, en esta reunión con docentes su candidata a vicegobernadora, Silvana Schneider; el senador Víctor Zimmermann, la diputada nacional Marilú Quiroz, las legisladoras provinciales Dorys Arkwright, Silvina Reiser y Zulma Kaenel; como así también candidatos a diputados provinciales e intendentes de Juntos por el Cambio.