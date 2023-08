Gloria Romero: "Se les está dando mercaderías a los piqueteros para manifestarse"

Vecinos de Resistencia asisten al frente de la Fiscalía para apoyar a Gloria Romero, la madre de Cecilia Strzyzowsk. La modalidad en esta ocasión es una mateada que se realiza desde las 7 horas.



Desde bien temprano, los resistencianos dan el presente a la convocatoria por justicia a Cecilia. Entre besos y abrazos a Gloria Romero, le desean fuerzas para continuar con el reclamo de justicia.

En presencia de medios locales, Gloria se refiere nuevamente a los movimientos sociales y al accionar del gobernador Jorge Capitanich.

“O no sirve para nada o es un nabo o es corrupto, no hay muchas opciones, porque no me da opciones, yo quiero creerle, pero con su accionar se está hundiendo solo, yo no le estoy hundiendo. Se está hundiendo con su conducta, la de prohibirle a la gente que marche y perseguirlos políticamente”, asegura Gloria al ser consultada por Capitanich.

Sin dar nombres acusa a los punteros políticos por los piquetes en la ciudad de Resistencia. “Los punteros políticos están persiguiendo a la gente; le está dando mercaderías a los movimientos sociales para que tengan que marchar; le está dando contrato a los movimientos, para que tengan que marchar, porque los piqueteros no marchan sino no tienen plata”, dice para referirse a la manifestación de movimientos sociales en los alrededores del edificio de las Fiscalías.

Además, anticipa que “hoy a las 20 horas nos reunimos acá, va a ser una vigilia hasta la hora 00, que se cumple los dos meses de la muerte de Cecilia y mañana, a la mañana estaremos acá (frente a Fiscalía) y el jueves, que es el cumpleaños de Cecilia, el espectáculo va a empezar a las 20 horas.

La madre de Cecilia comparte las donaciones que ha recibido para festejar el cumpleaños N° 29 de su hija, entre los que menciona inflables y dulce de leche para la torta. “Me ayudó gente de una fábrica de Córdoba, que me envió cosas para la torta y gente de Buenos Aires que me mandó el dulce de leche”, detalla.

Respecto al espectáculo, expresa : “Gente que va a actuar de Corrientes y una chica que va a cantar de Formosa. Va a estar Lucho Salsa, que le hizo una canción especial para Cecilia, así que esto es tremendo”.

De acuerdo a lo que cuenta Gloria, “va a venir gente del interior; de Formosa, Santa Fe , Catamarca y Buenos Aires. Gente de Estados Unidos que me dijo voy viajar”.