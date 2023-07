Lezama Hid: “Massa es el ministro de la inflación y del FMI”

Chaco On Line

Marianella Lezama Hid, referente de Libres del Sur y actual precandidata a vicepresidenta de la Nación, visita la provincia del Chaco durante el martes 18, para participar de distintas actividades de difusión y tener contacto con la gente. Brinda una conferencia de prensa, luego visita el Centro Comunitario Evi Gonzalez y finaliza el día participando de un acto en el Club Central Norte. Es la compañera de fórmula del neuquino Jesús Escobar, precandidato a presidente.

Lezama Hid es acompañada en las diversas actividades por las precandidatas chaqueñas que encabezan las listas de Libres del Sur en la provincia: Laura Cánepa, precandidata a diputada nacional y Sonia Cardozo, precandidata al Parlasur; también participa el presidente local del partido Libres del Sur, Carlos Martínez.



Durante el acto la precandidata a la vicepresidencia de la Nación expresa: “Estamos en una situación de mucha angustia y tristeza para la mayoría de nuestros compatriotas. Hay índices de pobreza que casi alcanzan a la mitad de nuestra población, una inflación que se come el bolsillo de nuestra familia todos los días. Estamos ante una situación de crisis social y económica que no es casual y que no es aleatoria: es consecuencia de quiénes han gobernado y gobiernan la Argentina, y es a esa dirigencia política a la que vamos a echar con los votos, vamos a plantar una nueva representación del campo popular”.

Al referirse a la actual gestión del gobierno nacional remarca: “El actual ministro de economía Sergio Massa, candidato a presidente, ha duplicado la inflación en un año, ha seguido paso a paso las recetas del FMI. No ha hecho otra cosa que empobrecer a nuestro pueblo, hoy se presenta como candidato y nos viene a decir que va a solucionar los problemas de nuestra patria. ¿Acaso qué creen? ¿que nosotros no entendemos nada?. Están muy equivocados.”

Luego señala: “Por el otro lado tenemos a Larreta, tenemos a Bullrich, que son la reencarnación del ex presidente Mauricio Macri. Quienes han llevado adelante políticas neoliberales que no han hecho otra cosa que agrandar la brecha social en nuestro país. Llevaron a la Argentina a tomar una deuda qué hoy no solamente compromete nuestro presente, sino que compromete nuestro futuro a niveles totalmente insostenibles”.

Respecto al plan de gobierno de Libres del Sur, la referente dice: “Estamos convencidos que la Argentina necesita un proyecto popular, federal, feminista, disidente que venga a servir a la patria. Esto es lo que representa Jesús Escobar”. Y acota: “Argentina puede ser favorecida en las economías mundiales, estas posibilidades están en nuestro suelo y va a depender de quién gobierne sí esa riqueza se va a repartir para generar un plan de industrialización y de generación de trabajo para nuestra gente, o sí va a quedar concentrada en pocas manos en multinacionales y se la van a llevar para afuera”.

En el tramo final, Lezama Hid indica que “a nuestro país se lo va a sacar adelante si la persona que administra tiene el coraje, la voluntad y la decisión política de poner con firmeza los límites que hay que poner para garantizar que nuestras familias puedan comer, tener seguridad, acceder a un hospital, ir a la escuela, tener jubilaciones dignas, trabajo y viviendas. Eso es lo que vamos a garantizar, con mucha esperanza, porque es posible transformar la Argentina”.