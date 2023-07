"Al lado de la madre de Cecilia, están radicales", afirman desde la defensa de Emerenciano Sena

Armando Boniardi Cabra habla sobre su desvinculación del Gobierno provincial, luego de haber asumido la defensa de Emerenciano Sena.

“A mí no me prohibió nadie, yo sabía que esto era una causa política y mediática, yo asumí los riesgos de defender a Emerenciano Sena y puse a disposición mi renuncia, que ellos tomen la decisión, que ellos tomen la decisión”, se exculpa el abogado pero subraya que escucha que esta es una causa política y mediática, poniendo énfasis en esto sobre todo. “Yo asumí riesgos en defenderlo a Emerenciano Sena”, remarca en declaraciones a A24.

Aclara que le cuesta mucho salir a los medios. “No es algo natural mío, ya que influyen mucho en la sociedad y son formadores de opinión”.

Sí, remarca que “los medios influyen mucho en la toma de decisiones del equipo fiscal”, tal que sostiene que “si les preguntan a los fiscales qué elementos de prueba tienen contra Emerenciano Sena en la prisión preventiva, no hicieron la tarea, quiero, que les pregunten qué elementos de pruebas tienen, no le van a contestar nada, porque no tienen nada contra él”, insiste en su postura. “Lo que tienen es que Emerenciano, lamentablemente es mediático y muy conocido. No hay nada contra Emerenciano Sena, es 100 por ciento inocente”, reafirma con énfasis.

En esa línea, dice “me entrevisté cuatro veces con Emerenciano, y él me dijo que ‘si yo sabía lo que estaba pasando, lo agarraba y lo llevaba y lo presentaba en la Comisaría”.

Así también afirma: “El señor Emerenciano tiene 8 hijos, yo los invito a reflexionar, él se había postulado a diputado” y “¿ en qué le perjudicaba Cecilia? ¿era una rival política? ¿Era una chica que le perjudicaba en los medios”, se pregunta sucesivamente ironizando.

Luego, sostiene: “está bien que la madre de Cecilia esté enojada, pero si usted va a la marcha pero al lado de la señora están radicales. Allí están los querellantes, en el escenario”, sentencia.

Además, dispara: “Hay una causa, la de Maira Benítez en Villa Ángela, no vinieron los medios nacionales ni Burlando y también desapareció la chica”.

“Esto es mediático”, enfatiza. Y luego dice ante el medio nacional, “estoy temblando, pero tengo que salir a decir que Emerenciano Sena es 100 por ciento inocente”.

En esa línea de argumentación, considera: “Si hay impunidad le hubieran avisado de los allanamientos que se iban hacer en su casa le hubieran dicho che ándate de tu casa”.

Bienes patrimoniales de los Sena

En relación al dinero encontrado en la casa de Santa María de Oro 1.460, Boniardi Cabra dice que “a Emerenciano no le tomaron indagatoria” y así también remarca: “el dinero que encontraron en su casa era dinero en blanco”.

Poco después, señala que “acá hay personas privadas de su libertad y que están siendo torturadas, Emerenciano y Marcela no tienen comunicación con nadie y gozan de las garantías de inocencia, todavía no fueron condenados ni juzgados, por eso salen las cartas porque no tienen comunicación con nadie”, dice.

"¿Estando a un mes de su elección se va a meter a hacer esto y en que le molestaba en su vida política? ", insiste en sus consideraciones. "Él me dice que es inocente y no tiene que salir a gritar, ya va a recuperar la libertad con jueces justos", aspira.

Fuente: A24