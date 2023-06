Zdero: “Mi desafío es contra este modelo que se agotó"

Chaco On Line

Leandro Zdero, precandidato a gobernador por Juntos por el Cambio, Lista 653 Z, manifiesta que este domingo 18 los chaqueños “debemos ir a votar, para que Chaco cambie; tenemos que recuperar nuestro derecho a circular, caminar seguros por las calles, mejorar la calidad educativa, tener una salud que nos cure, con hospitales donde no falten medicamentos, médicos ni insumos y apoyando al campo, como nuestro principal motor económico en toda la provincia”.

Hace años, Zdero está en territorio con las demandas en cada localidad y en este sentido expresa: “Salí casa por casa, chacra por chacra, rancho por rancho, paraje por paraje para llevar mis propuestas antes de la pandemia, durante, después y lo seguiré haciendo cuando sea gobernador. A pesar, de las críticas, estoy convencido que es lo que se debe hacer; cuando tenés carga pública no podía permitirme hacer lo que hacían otros dirigentes de comer asados o estar en cuarentena, pero mi decisión es reconfortante porque hoy también me lo ratifica la gente, como los trabajadores de salud que no contaban con guantes, barbijos o alcohol y ahí estuvimos, junto a mi equipo, llevando un poco de ayuda”.

“Este modelo se agotó porque se olvidó de la gente”

“En nuestra lista, interpretamos lo que la gente nos pidió y voy a tender puentes a todos los sectores para ponernos espalda con espalda. Basta de los que vienen improvisando hace 16 años y de una mala administración, mi desafío es contra este modelo que se agotó y se olvidó de la gente. Vamos a ser la alternativa este domingo frente a Capitanich, porque somos plurales, amplios y vamos a terminar con este modelo de atraso que nos llevó a los peores índices de pobreza y educación; entre otras cuestiones. Quiero pedirle a los chaqueños que confíen este domingo y nos den la posibilidad de gobernar el Chaco que se viene”, concluye Zdero.