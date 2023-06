Élida Cuesta : “Tenemos que terminar con los aprietes de los que utilizan la necesidad de la gente más humilde”

En la recta final hacia las elecciones Primarias Abiertas Simultáneas y Obligatorias (PASO), la candidata a intendenta de Resistencia por la lista 665 del frente CER (Corriente de Expresión Renovada), Élida Cuesta, cierra su campaña en el Parque 2 de Febrero y convoca a los vecinos a continuar trabajando por una ciudad más pujante, con más oportunidades y libre de violencia.

Cuesta subraya que “se tiene que terminar la cultura de la extorsión y del apriete de algunos sectores para construir una ciudad mejor para todas y todos”. “Nosotros nunca cedimos, ni negociamos con los violentos, tenemos que terminar con los aprietes de los que utilizan la necesidad de la gente más humilde para tener privilegios obligando a madres y sus hijos a cortar una calle para no perder un beneficio que se otorga desde el Estado”, manifiesta.

Asimismo, pide por la aparición de la joven Cecilia Strzyzowski y convoca a terminar con la impunidad. "No nos van a callar, vamos a ser la voz de las que no tienen voz, rezamos por la aparición con vida de Cecilia y acompañamos a la familia, pero también decimos que se tiene que acabar la impunidad de los violentos", asevera sobre este hecho.

Por otra parte, junto al precandidato a gobernador, Gustavo Martínez, Cuesta convoca a todos los sectores a continuar trabajando para tener una ciudad inclusiva, con más trabajo y sin impunidad. “Sabemos que en estos años quedaron cosas pendientes, y salimos a pedir disculpas por lo que no pudimos hacer, pero también les decimos que tenemos el compromiso de llegar a todas y todos, con una nueva forma de hacer política, sin intermediarios y cerca de la gente”, marca la candidata del CER.

Además, manifiesta la necesidad de que la política recupere el rostro humano atendiendo las necesidades por las que está pasando el pueblo. “Recorrimos merenderos, centros de jubilados y de salud viendo el abandono que existe en cuestiones básicas para la gente, por eso la salud y la comida para nuestras y nuestros niños y ancianos van a ser nuestra prioridad para que ningún abuelo se sienta solo o le falte los remedios o una niña o niño se vaya a dormir sin comer”, indica.

“Servir al prójimo sin importar banderías políticas ni ideológicas”

La candidata a intendenta agradece a todas las listas de precandidatos a concejales que acompañan su candidatura a la jefatura comunal y afirma: “Agradezco a los partidos y agrupaciones que confiaron en mí y en nuestro espacio; nos acompañan trabajadores, dirigentes de distintos partidos políticos, pueblos originarios, jóvenes, profesionales, emprendedores y excombatientes de Malvinas que creen en nuestra forma de hacer política”.

En esa línea, se compromete a cuidar a Resistencia y asegura que no dejará ni abandonará a ningún resistenciano. “Como madre, esposa y abuela me comprometo a cuidar esta ciudad como cuido mi familia y les pido que no me dejen sola porque yo no los voy a abandonar, voy a estar cerca de todas y todos los vecinos”, subraya.