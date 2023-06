Iván Gyoker en la política : “Tuvo que ver mi vocación de servicio”

Este medio digital consulta al primer precandidato a diputado provincial de la lista 652 Z de Juntos por el Cambio, Iván Gyoker.

Chaco Online: - Con sus 27 años, ¿Qué es lo que lleva a incursionar en política?

Iván Gyoker: - Fue un camino muy largo y raro. Estudié Relaciones Internacionales y Ciencias Políticas. Con mi familia, nunca tuvimos nada que ver con la política, pero tuvo que ver mi vocación de servicio unas ganas casi desesperadas por cambiar el entorno de la gente que vive alrededor nuestro, de la provincia y de nuestras ciudades. Todo esto fue lo que me llevo a que yo no encontraba dentro de la política, gente que tenga defienda esta visión que yo tengo, la de la libertad, soy liberal. Soy un talibán, defensor a ultranza a capa y espada de la libertad. Yo no encontraba a alguien que defienda esa visión, entonces decidimos tomar el toro por las asta y hacerlo con mi equipo. Tengo un partido político, soy liberal que se llama Partido Republicanos Unidos y estamos trabajando a lo largo de toda la provincia desde hace tiempo, yo fui candidato en el 2021 y nos fue muy bien e hicimos una elección tremenda. Lo utilizamos para transmitir identidad del liberal muy disruptiva con una visión muy republicana, con ganas de hacer que los jóvenes tengamos la capacidad y la visión para disputar poder”.

COL:- ¿Considera que los jóvenes se sienten identificados con sus propuestas?

IG:- “Tenemos autonomía y queremos que más jóvenes estén en política, que tengan materia gris y puedan resolver los problemas de la ciudadanía. Es el público que puede sentirse más representado con todo mi equipo o mi partido, por una cuestión lógica, por códigos con los que nos comunicamos , por las formas y canales que utilizamos, y es probable que los jóvenes se sienten interpelados por mí.

Hay una cuestión básica, mis viejos que venían de una historia muy dura y sabían que a pesar de esa vida dura iban a poder tener su casa propia y poder eventualmente tener un vehículo, algo imposible para alguien de mi generación. Me ha pasado que gente de la política de otra generación le es difícil poder comprender estos dramas. Y gente de la política recrimina a los jóvenes que deciden irse del país, porque no encuentran una opción y como país no estamos haciendo nada o lo suficiente, para retener para la agente que quieren tener un futuro”.

COL:- ¿Qué inquietudes le plantean los jóvenes?

IG:- Sin dudas, la casa propia y el empleo son preocupaciones de los jóvenes y algo transversal de la sociedad. Quizás alguien de 50 años tenga resuelto lo habitacional.

Antes trabajabas y con tu sueldo podías vivir tranquilamente y ahora te rompes el lomo igual no te alcanza, por un fenómeno que solo pasa en la Argentina.

Propuestas legislativas

COL:- De esas ideas, ¿tiene pensado cómo transformarlas en leyes?

IG:- Le tengo que dar un poco contexto a eso, tenemos el Estado provincial está estallado en todos sus niveles en la salud, con gente valiosa en Salud Pública y con Estado provincial que dinamitó toda la infraestructura sanitaria y formación médica, la peor educación del país; las empresas del Estado detonadas como Secheep, que entre gallos y medianoche te aumenta en un 100 por ciento te aumenta la factura y la empresa Sameep que sale mal el agua. Esto tiene una respuesta la pésima gestión política que tuvo el Estado, que es la de Jorge Milton Capitanich y nosotros tenemos la vocación y la voluntad política para resolver todo esto que enumeré recientemente.

Situación actual

COL:- ¿Qué mirada tienen sobre la actual situación que se vive en el Chaco?

IG:- Hoy este gobierno no tiene ningún tipo de interés de resolverlo y después vamos a trabajar fuertemente con el trabajo que le damos la ciudadanía, de aquel que tiene el mérito, que trabaja fuertemente y quiere salir adelante pueda salir adelante esté respaldado por nosotros y no le vamos a dar a todos por igual.

La gente siente que si labura o no da igual .Vamos a terminar por ejemplo con los piquetes, no por una cuestión aspiracional mía, sino que lo que tenemos que hacer es dinamitar el sistema que hace que tengamos piquetes, de asignación de beneficios, de becas y planes de parte del Estado. Hoy el Estado tiene una relación de complicidad , el sistema está diseñado para que tengamos esos problemas, porque hoy lo que hace el gobierno le da el poder a un grupo de kapangas que define quien cobra y quien no, entonces esta persona extorsiona y dice ‘vos, si querés cobrar, tenés que ir a la marcha y me tenes que dar un porcentaje.

Nosotros vamos a terminar con esto, vamos a dar una asignación directa, no va haber ningún intermediario para dar altas ni bajas, no va a hacer un actor no estatal quien defina quien cobre y quien no. Podemos hablar de una reforma educativa y financiera y la economía del conocimiento para orientar esto.

Incapacidad de generar empleo

COL: ¿Cree que en Chaco hay generación de empleo?

IG: Alguien que gerencia un call center me comentó que habían echado a la misma cantidad de gente que habían incorporado, que no habían generado nuevos empleos, independientemente de eso yo defiendo el laburo y quiero que tengan nuevas oportunidades, pero eso no puede ser nuestra única generación de empleo, realmente este gobierno no tuvo la capacidad de generar algo más que solamente callcenters, que un gran porcentaje de su sueldos subsidiados por el Estado y realmennte no supieron generar empleo genuino.

Cambiar la realidad actual

COL:- Hay muchas expectativas con estas elección, ¿Cuánto tiempo le parece llevará cambiar esa situación que describe?

IG:- Va a llevar tiempo, yo en eso voy a ser muy honesto y el que diga que asumiendo el 11 de diciembre va a resolver esto. Vamos a diseñar un plan de Estado, para la provincia del Chaco que hoy no tenemos vamos a ser muy criteriosos e inteligentes a la hora de poder ver las oportunidades que tiene nuestra provincia, que para mi es en la economía del conocimiento y hacer que los chicos generen valor a través de sus cerebros.

Nosotros tenemos esa capacidad en políticas públicas para tener respuestas novedosas a esos problemas. Somos la provincia más pobre del país y hace 16 años que gobiernan la provincia del Chaco.

Por Mónica Carolina Báez