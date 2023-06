Destacan compromiso social de Cuesta

Chaco On Line

La precandidata a intendenta de Resistencia por la lista 665 del frente CER (Corriente de Expresión Renovada), Élida Cuesta, suma el apoyo de distintos sectores de la sociedad capitalina con la presentación de la lista 665 N Acción Popular. Dirigentes sociales de diferentes barrios, emprendedores y jóvenes destaca su compromiso social y ratifican el acompañamiento del espacio a su candidatura a jefa comunal.

Cuesta subraya la necesidad de que la Municipalidad se vincule con los vecinos con políticas activas. “Si la gente de Resistencia nos acompaña con el voto vamos a poner en funcionamiento el programa de caminantes barriales, personas que se van a encargar de transmitir todas las necesidades de las y los vecinos de los distintos barrios para recuperar ese contacto que nunca debimos perder”, asevera. También afirma que “el cariño y apoyo nos dan fuerza necesaria para construir el sueño de una ciudad mejor para todas y todos los resistencianos”.

Asimismo, manifiesta la necesidad de reforzar la seguridad en las escuelas y en los barrios con iluminación y cámaras de seguridad. “Debemos reforzar la iluminación en las escuelas porque esta hace a la seguridad de las y los chicos, también las cámaras de seguridad son importantes para prevenir el delito, no sólo en el centro, tenemos que tener la capacidad de llevarlo a los barrios”, asegura la precandidata del CER.

La precandida ta a presidenta del Concejo de la lista 665-N, Vanesa Vargas, explica las actividades desarrolladas con Acción Popular desde hace unos años en los barrios de Resistencia, ya que tienen amplio conocimiento de las necesidades de los vecinos. “Venimos haciendo gestiones con la gente en el tema barrial principalmente y una de nuestras propuestas es el ordenamiento territorial en Resistencia, porque al haber tantos asentamientos es evidente la desorganización en ese sentido por parte del gobierno, porque esa es la realidad”, marca la referente, quien acota que “algunos asentamientos no tienen calles, no tienen apertura de zanjas, no tienen lo mínimo para una buena calidad de vida”.

“Hay gente que realmente necesita, por eso nosotros apuntamos con Acción Popular, por ejemplo, al ordenamiento territorial y, en este sentido, Eli Cuesta es una dirigente que viene caminando hace mucho tiempo a los barrios de Resistencia”, destaca sobre la candidata del CER. “Muchas leyes de su autoría se concretaron en beneficio de la gente necesitada, por lo cual se merece una oportunidad como intendenta, porque es darle una oportunidad a una mujer que no tiene una mala fama ni nada, es una persona con la que se puede estar, con la que se puede conversar, con la que se puede charlar de cosas realmente de la ciudad”, afirma.