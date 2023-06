Sánchez : La propuesta del CER pasa por los ejes ambiental; seguridad y educación

Chaco On Line

Ricardo Sánchez es parte de la presentación de los precandidatos a diputados provinciales de la lista 665 de la Corriente de Expresión Renovada (CER). Los postulantes se congregan en la plaza 25 de Mayo. Sostiene que la Legislatura tiene que demostrarle a la gente que puede ser útil al bolsillo de la gente.

En el anuncio, Sánchez asegura a Chaco Online que no se ha alejado de la política. “No es lo mismo estar ahora en campaña que hacerlo en la Legislatura o en el llano desde la calle, nunca nos hemos quedado quietos con la fundación Risas hemos llevado un montón de actividades solidarias, fundamentalmente en Sáenz Peña y algunas localidades del interior y en algunas veces acompañando la alternativa más viable, más completa, más plural que tiene la provincia del Chaco que tiene a Gustavo Martínez como gobernador”, asevera con firmeza. A lo que completa: “Se ha creado el CER que es un espacio plural con peronistas , radicales, socialistas y de otros partidos también, así que estamos muy contentos de promover el cambio en la provincia del Chaco”.

En relación a las propuestas del CER para acercar a la Legislatura, Sánchez dice que “estamos haciendo tres aportes: el compromiso por la seguridad, el compromiso por el ambiente y el compromiso educativo; los tres ejes son base fundamental de los que es la propuesta legislativa, lo que es el eje ambiental, a su vez tiene tres ejes más, que la Legislatura pueda demostrarle a la gente que puede ser útil al bolsillo de la gente, porque a veces la gente piensa los diputados en qué me benefician a mí en lo personal, en lo particular en un estado inflacionario, con una luz que no se puede pagar, con impuestos muy caros, entonces nosotros le decimos con la ley de recolección de residuos pet que son plásticos y vidrios podemos monetizar eso y por ejemplo pagar la luz , y para los sectores de bajos recursos es una salida interesante”, menciona como idea que llevarán a la Cámara de Diputados provincial.

En ese sentido, afirma que “hay una doble vía de limpiar una ciudad y que eso implique un beneficio económico para quien colabora con un servicio que en realidad en principio es del Estado”, completa la propuesta.

Afirma también que la seguridad es una de las bases que va a plantear el frente que lleva a Gustavo Martínez como candidato a gobernador. “Creo que hay que ir a una nueva ley donde los intendentes sean partes activas del tema y no convidados de piedra. Me parece que hoy un intendente designe a un integrante de un Foro de Seguridad no te suma, lo que tendría que sumar si el intendente es el presidente de foro y responsable de la seguridad de su ciudad”. Es con estas ideas, que afirma: “la propuesta legislativa es muy interesante, hay gente que viene con experiencia como en mi caso, y gente que podría acceder a una diputación como nuestro primer precandidato a diputado provincial Agustín Romero, así que creo que es una lista muy balanceada y que entiendo le va a sumar a Gustavo ”.

Diagnóstico de la provincia

Consultado por la situación del Chaco, Sánchez opina: “Yo veo con preocupación y tristeza en lo que se ha transformado un gobierno para el cual hemos trabajado mucho tiempo. Muchos de nosotros venimos del peronismo y vemos que hoy el gobierno provincial en el tema luz y tanto hablamos nosotros de la luz de Macri y tenemos la luz más cara del país en una provincia que durante cinco meses tiene temperaturas de 40 grados y ni que hablar en el interior el agua es tremendo a 20 kilómetros de Sáenz Peña la gente está con bidones en Napenay como hace 100 años atrás y el acueducto comenzó hace 14 años, no comenzó hace un año”.

Amplía en su análisis: “En el tema laboral también es preocupante; hemos mejorado la infraestructura hospitalaria es cierto, pero uno va al hospital y tiene los mismos problemas que el hospital viejo o sea no tenemos remedios, médico y especialidades médicas y la gente de Resistencia no tiene la temperatura de lo que es el interior porque el hospital Perrando si funciona pero es un hospital en toda la provincia y en Sáenz Peña si uno quiere sacarse una radiografía uno tiene que ir con la plata y pagarse la radiografía, ni que hablar de los remedios si querés un especialista tenés que pedir un turno para que te atiendan en Resistencia, así que estamos muy lejos de lo que nosotros aspirábamos desde el peronismo para que esto funcione, así que decimos que si alguno quiere que se quede y aplaude, nosotros tenemos demasiados años de militancia para quedarnos mirando desde la ventana y aplaudiendo cosas que no estamos de acuerdo y por eso le ofrecemos esta alternativa a la gente.

En el ofrecimiento que hace la lista del CER, Sánchez señala que la propuesta es de “peronismo sumado a radicales de buena cepa, sumados a socialistas y a los liberales que se han desencantado de esas propuestas mesiánicas que se escuchan a veces por televisión, así que este es un espacio plural donde todos tienen su lugar, así que los invitamos”, reafirma en su sugerencia.