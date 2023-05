Denuncian balazos a local partidario de la CER

Desde la Corriente de Expresión Renovada denuncian que el local partidario de la Junta Local de Fontana fue atacado a balazos con paredes y vidrios dañados.

En diálogo con Chaco Online, Ricardo “Ruly” Moreyra, referente del CER y precandidato a intendente de Fontana, comenta que “esta mañana, cerca de las 9, acá en el local, nos juntamos 8 personas para abrir el local, y cuando ingresamos nos encontramos con todos los vidrios en el suelo. Creímos que eran unos botellazos, ladrillazos y después nos dimos cuenta que todos los plomos estaban en el suelo, eran de un alto calibre y se nota que fue a la madrugada”, estima el dirigente. Ante lo cual estima que “el daño es muy grave rompió puertas y paredes”.

El dirigente de la CER apunta que “La juventud suele quedar a la noche, para diagramar al otro día, por el trabajo que tenemos que hacer en los barrios y justo se me ocurrió decirles que vayan a descansar y que hoy íbamos a seguir con el tema. Algo de suerte tuvimos, porque los chicos colocan las motos atrás, en el patio y cierran las cortinas y se quedan a trabajar ahí adentro”.

Asegura que en Fontana nunca han recibido amenazas. “Somos trabajadores, yo trabajo en Secheep y las personas que integran la lista de la CER en Fontana, mis concejales son trabajadores de Salud, hay docentes y comerciantes, somos todos conocidos y esto nos resulta raro, porque no somos políticos, somos un grupo de vecinos y a mí me impulsaron para ser candidato y gracias a Gustavo Martínez, que es el que me lleva acá en esta lista, soy el único candidato en Fontana y no tenemos otra lista interna que compiten con nosotros”, aclara la estructura partidaria.

Denuncia policial

“Fui tres veces a la Comisaría de Fontana y, la última vez, fui a las 15 horas, dieron vueltas porque no estaba el que nos iba a tomar la denuncia, entonces fui directamente a la Jefatura de Policía para hacer la denuncia”, expresa con malestar el precandidato de la CER.

Dice que “los vecinos de la panadería escucharon los balazos y unos chicas a la vuelta que estaban tomado mates salieron corriendo y se metieron adentro de su casa y se tiraron al suelo”. “Hablamos en la Jefatura de Policía y le pedimos un patrullero para que pase por el local”, consigna.

Ante esta situación, señala que “ahora tengo que hablar con Gustavo Martínez para ver cómo seguimos. Él me llamó y me brindó todo su apoyo, preguntó como yo me sentía”, indica.

En lo personal, el precandidato dice que se siente mal. “Nunca viví esto en la política, de que quieran dañar a alguien, si hubiéramos estado iban haber muertos”, estima.

Moreira asegura estar preocupado por la integridad física de los integrante del lugar, “tengo que hablar con ellos porque es algo muy importante por el hecho que vivimos, porque pienso que cada persona que venga al local con una remera al local que diga Ricardo Moreira no va a estar segura”, alerta.