Zdero recorre el interior ofreciendo apoyo a sus precandidatos

Leandro Zdero y Silvana Schneider, la fórmula de Juntos por el Cambio- Chaco Cambia, lista 653 Z, lleva adelante una intensa agenda con vecinos y diversos sectores de General San Martín, General Roca, Villa Río Bermejito, El Espinillo, Miraflores, Juan José Castelli, Villa Berthet y Santa Sylvina, para escuchar las demandas de los habitantes de las localidades y acompañar también, la presentación de candidatos locales para las PASO el próximo 18 de junio. “Venimos a ratificar nuestro compromiso público con cada chaqueño ante un modelo que se agotó, porque la gente hoy necesita respuestas en educación, seguridad y salud. Vamos a ordenar el Chaco y a desactivar esta bomba de mecha corta que nos deja Capitanich; porque a este modelo que ha fracasado lo vamos a hacer frente con un Plan y buena administración”, asevera.

Zdero brinda su apoyo al doctor Edgardo Marinoff, en General San Martín, como precandidato a intendente, y vuelve a afirmar que “hoy el Estado se alejó de las necesidades de la gente, asfixia a los productores y no se ocupa de la inseguridad que ha aumentado notablemente, al igual que la pobreza, en el Chaco”.

“Hace tiempo camino todo el Chaco y no ‘supongo’ los problemas”

En la localidad de El Espinillo, Zdero dice “yo no soy de los que vienen sólo en épocas electorales, vengo al interior siempre, no “supongo” los problemas y le hablo a la gente mirándola a los ojos. Abrimos las tranqueras, hablamos con productores, con enfermeros, con padres que van a la salita y no encuentran remedios, con empleados públicos, con ladrilleros. Estuve antes de la pandemia, durante y en cada rincón cuando sea gobernador solucionando la falta de agua como hoy sufren y padecen nuestros hermanos aquí en el Espinillo y alrededores como Miraflores”.

“Mi único interés, será el bienestar de los chaqueños”

En Santa Sylvina, Zdero manifiesta su apoyo a Susana Maggio, como precandidata a intendente; a Gustavo Martínez, en Presidencia Roca; Agustín Detzel en Juan José Castelli; Dorys Arkwright Villa Río Bermejito y Ulises Petrunior, Villa Berthet; mantiene reuniones con vecinos y sectores de la comunidad donde se compromete a implementar un Plan Integral de Seguridad Pública. “Las cámaras de seguridad dejarán de ser decorativas y vamos a reabrir la Escuela de Policía. Nuestro gobierno va a fijar prioridades: seguridad, salud y educación dejarán de ser un slogan, vamos a recomponer el Estado con orden y decisión política, sin que nos tiemble la mano para hacer lo que tengamos que hacer, porque el único interés de mi gobierno será el bienestar y la dignidad de cada chaqueño”, concluye.