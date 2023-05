Gyöker se solidariza con precandidato a intendente de Campo Largo de Juntos por el Cambio

Iván Gyöker, primer precandidato a diputado provincial por Juntos por el Cambio, Chaco Cambia, Lista 653 Z, se solidariza ayer con Carlos Alagastino, precandidato a intendente en la localidad de Campo Largo, a quien “lo echaron de su trabajo por ser opositor y acompañar nuestro proyecto de cambio que hoy lidera Leandro Zdero junto a Silvana Schneider en la provincia”. Califica a esa actitud de “lamentable”, pero admite que “se vive todos los días, en las localidades, la gente ni siquiera puede involucrarse en política porque ya pasa a ser un blanco fácil de amenazas o padece situaciones como éstas, como la de perder su laburo”.

El joven dirigente Gyoker, viaja hasta Campo Largo, durante la jornada de ayer para interiorizarse aún más sobre lo ocurrido y en diálogo con Carlos, le comenta que “fue a su trabajo, en la municipalidad, como todos los días a las 6 de la mañana, a la planilla donde se firma la asistencia y me dijeron que primero debía hablar con mi jefe. Allí, me expresó que no puedo hacerle política en contra porque él me está dando trabajo”.

“¿Qué es esa locura? El intendente es un administrador, no es el dueño del estado. ¿Si querés ejercer tu derecho constitucional a representar no podés trabajar? Es un delirio”, indica Gyöker.

“¿Cómo alguien puede perder su trabajo por querer representar a sus vecinos?”

En el último tramo, Gyöker dice : “fui hasta la Municipalidad de Campo Largo para tratar de hablar con el intendente Suárez, también lo llamé por teléfono y no obtuve respuestas, de su parte. Cercenan los derechos individuales, civiles, de las personas que quieren participar en elecciones, algo tan básico como representar a sus vecinos; me solidarizo con Carlos, seguiré pidiendo explicaciones, pero este Chaco de las persecuciones políticas se tiene que terminar. Estamos en democracia, ¿qué hizo de malo Carlos? lo único que quiere es ser la alternativa para Campo Largo, sin embargo, lo echaron de su trabajo. Esto no debería pasar”.