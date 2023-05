Polini asegura iniciar una reconstrucción de Resistencia

Chaco On Line

En el marco de su recorrida, Polini visita a familias del barrio Resur, el cual se encuentra con calles intransitables, carente de iluminación y un estado deplorable. “Esta es la ciudad de Resistencia que no queremos, la que vamos a reconstruir con Aída Ayala, estamos tomando nota y generando un compromiso con las familias de que apenas asumamos la gestión vamos a desarrollar un plan para brindar respuesta en cuanto a la urbanización de esta zona”, asevera.



Por su parte, el precandidato a concejal Dino Ortíz Melgratti detalla que “estuvimos recorriendo la calle Cangallo, entre el 3400 y 3900, porque es la única arteria donde puede circular la gente con muchísima dificultad, porque tenemos la avenida Hernandarias que aisló toda esta parte de la barriada”.



Asimismo, subraya que entre el gobernador Jorge Capitanich y el intendente Gustavo Martínez “se culpan mutuamente sobre a quién le corresponde arreglar este desastre, mientras dejan a la población sin llevar a los chicos a la escuela, sin poder concurrir a su trabajo, sin poder hacer sus tareas habituales como corresponde. Desidia total y abandono del estado en la ciudad de Resistencia”, apunta.



La vecina Susana Quiroz, una de las jefas de familia damnificadas por el abandono en las zonas periféricas de la ciudad, manifiesta con mucha tristeza que “estas son las pésimas condiciones en las que vivimos los vecinos del barrio, trabajamos mañana y tarde, tenemos que salir, llevar los chicos al colegio, pero todo se hace cuesta arriba con el abandono en el que nos tienen desde el municipio”.



Además, Susana comenta que luego de más de dos días de buen tiempo las calles continúan anegadas, con barro, tornándose intransitables e imposibilitando el normal desarrollo de sus actividades. “La semana pasada en plena lluvia se prendió fuego una casa y los bomberos no pudieron entrar, y solo entre los vecinos pudimos auxiliar a la familia afectada. Acá no tenemos servicio de nada, no hay iluminación, es lamentable la situación en la que estamos viviendo”, finaliza.