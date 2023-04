Polini visita emprendimiento en Las Breñas

Chaco On Line

El farmacéutico, productor agropecuario y precandidato a gobernador del Chaco, Juan Carlos Polini, visita a emprendedores de diversas localidades del interior provincial. En esta oportunidad, acompaña la recorrida a un proyecto de confección de indumentaria para niños de la ciudad de Las Breñas. “Acompañar a los emprendedores será una de las políticas centrales de mi gobierno”, asegura.

Al visitar a Vanesa, joven emprendedora de diseños infantiles de la ciudad de Las Breñas, Polini subraya: “Soy una persona que proviene del sector privado, desde muy joven conozco lo que es trabajar duro y hacer sacrificios, el emprendimiento es el motor de la innovación, del crecimiento y la generación de empleo, y en su mayoría están impulsados por jóvenes que apuestan al Chaco, como Vanesa, que lleva adelante un proyecto muy bueno de indumentaria para niños y niñas, en estos tiempos en que muchos ven como única salida irse del país es reconfortante ver que hay quienes todavía tienen esperanza, y el Estado debería estar alimentando esa ilusión”.

“Lamentablemente eso no ocurre, no cuentan con el respaldo necesario, al contrario, se los asfixia con impuestos y tarifas de luz y de agua impagables, hay que entender que quien emprende no solo pone en marcha un negocio sino que hace realidad un sueño, por eso a partir del 10 de diciembre el apoyo a emprendedores y pymes será una de las políticas centrales de mi gobierno”, afirma Polini.