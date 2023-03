Estos son los juegos en línea más populares del año

Los aficionados a los juegos ya tienen acceso a los salones recreativos virtuales más modernos. Los juegos en línea de casino777, especialmente populares, aportan alegría a la vida cotidiana. Basta con activar el botón y los jugadores tienen a sus pies la última gama de juegos de azar virtuales. Un alto RTP, bonos gordos y un diseño impresionante forman parte del juego.

También hay muchas novedades con las que maravillarse en el juego online y offline. Ya sea en el PC, a través de Nintendo Switch, Xbox Series X, PS4 y PS5 o a través del juego móvil: los jugadores definitivamente no se aburrirán este año. Los entusiastas de los videojuegos pueden encontrar aquí los mejores juegos.

Nintendo Ring Fit Adventure: el mejor juego de deportes de todos los tiempos



Nintendo siempre ha sabido cómo funciona el desarrollo profesional de juegos. Además de juegos clásicos como Super Mario Bros. y Donkey Kong Country Tropical Freeze, el héroe de los videojuegos trae al mercado una cultura de juego sin precedentes con Nintendo Ring Fit Adventure. Definitivamente, ya no hay excusas para la pereza y la inactividad deportiva.El juego combina diversión y ejercicio. Los efectos positivos también son un tema importante en las noticias del sector educativo. Las personas con un bajo nivel de actividad física suelen sufrir una menor concentración. Además, su atención disminuye rápidamente. El rendimiento de la memoria también disminuye.

Juegos como Ring Fit Adventure ayudan a mantener el funcionamiento de todo el organismo. La actividad cerebral aumenta y el sistema digestivo se normaliza. Pero, ¿qué es Ring Fit Adventure? Sencillamente, es un juego de saltar y correr en el que el jugador se convierte directamente en el personaje mediante el uso de sensores físicos. Correr, saltar y recoger anillos: Ahora sólo puedes hacerlo por iniciativa propia.

Las ventajas de Ring Fit Adventure:

● Ayuda a perder peso

● Acelera el metabolismo

● Proporciona sensaciones de felicidad

● Proporciona la máxima diversión

● Se puede adaptar a sus propias capacidades

● Apto para todas las edades

● Juego no violento para toda la familia

Ring Fit Adventure es perfecto para quienes viven en la ciudad. En invierno y en los días fríos y lluviosos, el juego es aún más divertido. En esos días, muchos prefieren quedarse en casa. Al mismo tiempo, no hay que perderse la sesión diaria de entrenamiento. Gracias al anillo y al juego para la consola Nintendo Switch, hacer ejercicio es fácil y cómodo.

La leyenda de Zelda: Lágrimas del reino



Zelda es, indiscutiblemente, uno de los juegos más buscados de los lanzados para Nintendo. Sin embargo, a diferencia de la primera versión, The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom tiene mucho más que ofrecer. El juego convence con unos gráficos impresionantes. Todos los componentes parecen haber sido pensados con precisión. La historia es extraordinaria y lleva a los jugadores a un mundo completamente nuevo. Lo más destacado: En este juego, Zelda y Link se dedican a la construcción completa de Hyrule, una zona de juego en Zelda.

Los que quieran el juego de inmediato necesitan una consola Nintendo Switch. Estas vienen en diferentes variantes, siendo la consola OLED la más popular. En comparación con otros fabricantes, Nintendo ha optado siempre por los costes bajos. Esto permite a todos los jugadores acceder a la consola. Y lo mejor de todo: tampoco necesitas muchos accesorios para jugar a Zelda.

Sons of the forest



Hay que reconocer que el juego Sons of the Forest no es uno de los típicos juegos para menores. Sin embargo, los adultos sacarán partido a su dinero con este juego de supervivencia con momentos de terror definitivos. El juego desarrollado por Endnight Games ya está disponible para PC. Sin duda, los usuarios accederán pronto a este imprescindible a través de PC, PS4, PS5 o a través de Xbox.

En esencia, se trata de la búsqueda de un multimillonario. Esto lleva a través de una isla desierta. En la remota espesura de la naturaleza, el jugador busca interesantes cuevas y bosques. En el proceso, se encuentra con mutantes que se la tienen jurada al protagonista. Aquí se incluyen shocks y un paisaje muy bien diseñado. Todo parece auténtico y la historia está bien pensada. El juego está disponible en Steam desde febrero de 2023.

Los Colonos: Nuevas Alianzas



Hay juegos que nunca pasan de moda. Lanzado en su día como juego de mesa, The Settlers sigue haciendo las delicias de varias generaciones. Con el nuevo juego, el desarrollador lo ha subido de nivel. Ahora se trata de más y mejores pueblos, ciudades y mundos. Los jugadores que disfrutan construyendo infraestructuras y luchando contra enemigos hacen bien en jugar a The Settlers: New Alliances.

Los mapas deleitan con un nivel de detalle completamente nuevo. Además, los colores, el sonido y los elementos individuales en movimiento son convincentes. Los cambios en el juego son rápidos. El espacio es infinito, lo que permite a los jugadores dar rienda suelta a su creatividad. El juego es tan adecuado para un solo jugador como para jugadores en modo multijugador. Actualmente, el juego lanzado por Ubisoft está disponible principalmente para PC. Los jugadores se conectan a su cuenta y descargan el juego en línea. Todavía no se sabe si se podrá jugar también en otros dispositivos.

Subway Surfers

Subway Surfers es un juego de carreras para dispositivos móviles que lleva años imbatido. La ventaja: Está disponible de forma gratuita y, por tanto, es apto para todo el mundo. Además, el juego sólo requiere una pequeña cantidad de memoria, e incluso la RAM no rompe a sudar mientras se juega. Incluso los requisitos técnicos más mínimos son completamente suficientes para que el juego funcione sin problemas.

Subway Surfers guía a un chico por las calles. Huye de la policía y tiene que evitar obstáculos con su monopatín. Para ello, se desliza por los tejados de los ferrocarriles, atraviesa cortos túneles y esquiva las farolas. Cuantas más monedas recoja, mejores serán sus habilidades. Subway Surfers está en constante evolución. Los desarrolladores de la aplicación diseñan constantemente nuevos mundos para que el niño surfee en México, en la playa o en otras superficies paisajísticas. Además, siempre se añaden nuevos elementos. Realmente genial: los jugadores compiten con otros jugadores. Quien aguante más tiempo en la batalla siempre recibe grandes bonificaciones en forma de monedas. ¡Es muy divertido!